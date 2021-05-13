人类食谱是如何丰富的

番薯、洋葱、胡萝卜……这些从名字就可以看出源自域外的食材，早已成为中国老百姓日常饮食的一部分。而柑橘、水蜜桃、猕猴桃……这些在世界各地普遍种植的水果，均原产于中国。

可以说，现今任何一个地方的食谱都不是“土生土长”的，而是在与外界的互通有无中形成的。近读美国作家丹尼尔·斯通所著《食物探险者》，该书聚焦100多年前的美国，让读者可从中一窥人类食谱互融史。

19世纪的美国，食材稀少，植物学家戴维·费尔柴尔德游历50多个国家，将1万8千多种蔬菜、水果和其他植物引进美国，由此丰富了美国人的餐桌。欧洲的无籽葡萄、南亚的芒果、南美洲的鳄梨、中国的水蜜桃，这些已在美国安家落户的食物，都是他凭借一己之力引进的。不仅如此，推动美国棉纺产业兴起的埃及棉花，点缀华盛顿街区的日本樱花，也有赖于他的坚持和努力。丹尼尔不仅描述了戴维到世界各地探寻和引进植物的不凡旅程，还顺便普及了一些植物学、地理学、农业经济学等领域的知识。

在中东最大城市之一的巴格达，戴维搜集了数百颗海枣和一些海枣树根。这些海枣进入美国后，很快形成了一个新兴产业，提振了当地经济；在印度孟买，他雇佣一群孩子吃掉了100多个芒果，然后把果核放进一小筐湿炭灰中，运抵美国后丰富了芒果品种；在位于今巴基斯坦境内的奎达市，他找到了一种果实更大、口味更好的油桃，此后很长一段时期内，奎达油桃都是美国最受欢迎的油桃品种。

漫长的航行中，戴维最喜欢询问同船乘客的问题是：“你吃过的最好水果是什么？”他会如饥如渴地记录下来。有次，一位中国公使夫人向他提到了杨梅和龙眼，由于这次交谈，美国佛罗里达州后来种植了这两种水果。

20世纪初的中国，很多事情都让戴维感到惊奇：店铺遮阳棚下挂着活蹦乱跳的鸡，空气中飘荡着米饭、海草、蒸菜的气味，树上挂满桃子和枇杷。一天晚上，他问炒杂碎里爽脆的白色钮扣状食材是什么，得到的回答是“荸荠”——一种他从未见过的水生蔬菜。他把一些荸荠寄回美国南部，但由于种植不便等因素，美国人并没有进一步推广。

戴维在中国的最大收获，是发现了品质更优的水稻，他往华盛顿寄回6种水稻样本，在美国均生长良好。戴维先后两次进入中国，他的得意门生弗兰克·迈耶更是在中国待了数年，死后葬在上海的一处公墓。

在国外搜寻食物新种类的历程，并非一帆风顺，而是一场真正的探险之旅。书中提到戴维曾差点掉进万丈深渊、染上严重的疫病、被拘捕在小岛上……这些情节酷似一个个电影镜头。“在南回归线和北回归线之间的热带，生长着大多数植物，绝大多数昆虫，大部分奇异、危险、令人兴奋的四足动物……依我看，不努力节省开支，以便以某种方式去看看热带地区的人，无异于永远也攒不下足够的钱，以便能去看场马戏的男孩。”这个植物学家在长途跋涉中找到了生命的意义。

无论面对简单的一日三餐，还是难得的一席珍馐，我们都应深怀敬畏之心，感恩大自然的无私馈赠，感恩先人们的不懈付出。