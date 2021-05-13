注意 这个传染病又到高发期

这个最喜欢纠缠小朋友的传染病又来啦。北京市疾控中心发布消息称，每年的5月至12月是北京手足口病的主要流行季节，这种由肠道病毒引起的急性传染病，专挑幼儿园、学校等孩子们聚集的场所“兴风作浪”。近期北京将进入手足口病高发期，建议全市托幼机构严格落实晨午检制度，做好缺勤登记，加强玩具、卫生用品、餐具及活动场所物体表面消毒。

成年人也可能感染肠道病毒 一年两次高峰期的手足口究竟是什么病？北京市疾病预防控制中心的监测数据显示，根据手足口病流行规律，4月起手足口病病例数将逐步上升，5至8月出现第一个流行高峰，部分年份的10-12月还将出现一个次高峰。

手足口病是由CV-A16、CV-A6、EV-A71等多种肠道病毒引起的传染病，5岁及以下儿童是手足口病的高发易感人群；主要经胃肠道（粪-口途径）传播，也可经呼吸道（飞沫、咳嗽、打喷嚏等）传播，亦可因接触患者口鼻分泌物、皮肤或黏膜疱疹液及被污染的手及物品等造成传播，传染性强。

成人感染后大多没有明显症状，但仍具有传染性。因此家中经常照看孩子的成员需要养成良好的卫生习惯，避免将肠道病毒传染给儿童。

五岁以下儿童可考虑接种疫苗 记者从北京市疾控中心了解到，引起手足口病的病毒有很多种，但引起重症和死亡的主要是EV-A71病毒。目前我国已研制出预防EV-A71病毒引起的手足口病疫苗。家长可根据孩子的身体情况和需要选择是否接种EV-A71疫苗。

哪些人可以接种EV-A71疫苗？疫苗接种对象为6月龄-5岁的儿童。也就是说，对于5岁及以下的小朋友，均可以考虑接种疫苗。EV-A71疫苗属二类疫苗，家长可遵从“知情、自愿、自费”原则选择是否接种。接种前应先预约登记，并按相关规定由接种对象监护人签署疫苗接种知情同意书；接种疫苗后，要求接种对象在接种单位留观30分钟。

三岁以下幼儿最易出现重症 考虑到幼儿首当其冲，疾控中心提醒家长应特别加强儿童手足口病的预防，了解手足口病相关知识，在发现相关症状时及时带孩子就诊。

尤其需要提醒的是，3岁以下患手足口病儿童相对更容易发展为重症病例。因此特别提示：3岁以下的儿童出现高热不退、精神差、呕吐、易惊、肢体抖动、无力、呼吸增快、减慢或节律不整、出冷汗、四肢发凉、皮肤花纹、心率增快等症状时，要及时再次带孩子到正规医疗机构就医。

没有特效药 护理牢记要点 目前手足口病没有特效药，抗生素无效，主要治疗方式为对症治疗，大部分患儿能自愈。由于传染性强，疾控部门呼吁得病的患儿不要去幼儿园或学校上课，症状完全消失后7天才可以复课。且居家治疗的患儿要避免与其他儿童，尤其是其他更小年龄儿童的接触，减少交叉感染。

饮食——清淡为宜。由于口腔疱疹，宝宝可能拒食，可以多喝温开水，吃清淡、易消化的粥或面食等，不吃刺激性食物。

发热——勤测体温。可采用物理方法或药物降温。

口腔——保持清洁。常漱口，饭前饭后用淡盐水漱口，对于不会漱口的宝宝，可以用棉签蘸淡盐水轻轻清洁口腔。

皮疹——防止抓挠。患儿衣物应选择舒适、柔软的面料，勤剪指甲防止患儿抓破皮疹。

消毒通风——蒸煮、日晒加氯漂。酒精对手足口病毒无效，患儿用过的东西如衣服、毛巾、餐具、玩具等可用开水烫洗或阳光暴晒，也可使用含氯消毒剂消毒，房间要定期开窗通风。

文/本报记者 李洁