做好“无理由退货”是一种形象加分

读贵报5月10日评论《游客可“无理由退货”，旅游地应重视“理由”》，很赞同作者的观点。

不少游客在外出旅游时会在景区里购买各种当地的文旅产品。一些景区的商贩存有以假乱真、以次充好等欺诈、宰客行为。这不仅会严重影响游客的旅游体验，还会严重损害景区的整体形象。鉴于此，云南推行“30天无理由退货”机制，既维护了游客权益，也为自身形象加分。

有了“30天无理由退货”，游客即使被无良导游强制购物，抑或遭遇商贩的欺诈、挨宰，也可以通过“30天无理由退货”的方式，让自身的消费权益得到切实保护。当然，推行“30天无理由退货”的目的，不仅仅是遏制旅游业的消费乱象，它也是优化旅游环境、提升旅游品质的一种必要之举。各地应借鉴 “30天无理由退货”的经验，给广大游客营造一个安全、放心的旅游消费环境，提升广大游客的消费体验，如此才能为旅游业的形象加分，促进旅游业良性发展。