15部门启动“光明行动” 防控儿童青少年近视

本报北京5月12日电 （记者丁雅诵）近日，教育部等15部门联合印发《儿童青少年近视防控光明行动工作方案（2021—2025年）》，要求开展减轻学生学业负担、强化户外活动和体育锻炼、科学规范使用电子产品等八个专项行动，确保到2025年每年持续降低儿童青少年近视率，到2030年实现中国儿童青少年视力健康整体水平显著提升。

此次“光明行动”将开展八个专项行动，包括引导学生自觉爱眼护眼、科学规范使用电子产品、落实视力健康监测、改善学生视觉环境、提升专业指导和矫正质量等。

据悉，“光明行动”聚焦近视防控的关键领域和核心要素，与中小学生手机、作业、睡眠、读物、体质五项管理相结合，对重点环节提出要求。比如要求引导家庭配合学校切实减轻孩子学业负担，不盲目参加课外培训、跟风报班，根据孩子兴趣爱好合理选择；着力保障学生每天校内、校外各1个小时体育活动时间。鼓励基础教育阶段学校每天开设1节体育课；确保手机有限带入校园、禁止带入课堂，形成家校协同育人合力等。

《 人民日报 》（ 2021年05月13日 02 版）