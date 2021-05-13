治理“饭圈”乱象 净化网络环境（金台锐评）

近日，国家网信办在国新办新闻发布会上表示，2021年“清朗”系列专项行动将“饭圈”乱象列入治理重点。

近年来，应援打榜、刷量控评、群体对立、互撕谩骂等“饭圈”乱象进入公共视野，引发舆论关注。“饭圈”群体中，不少是年轻的“95后”甚至“00后”，因为年龄和经历等因素，其辨别能力相对较弱。因此，在一些不良诱导下，他们中的一部分人参与到“打榜”、骂战等恶性行为中，造成不良影响。

与此同时，在“饭圈”乱象的影响下，一些青少年还容易沾染上言语侮辱、人身攻击等恶习，有的甚至构成网络侵权等违法犯罪行为。2019年北京互联网法院发布的研究报告显示，涉互联网侵害人身权案件中，青少年实施侵害名誉权行为的纠纷较为多发，网络言论失范行为亟待规范。

随着移动互联网的发展，各类“饭圈”所争相比拼的部分内容，已经变成各种可量化的“数字榜单”。例如，销量榜能证明偶像的影响力和商业价值，在此逻辑下，“饭圈”群体不仅会被诱导大量购买明星代言产品，还会重复购买同一项目数字产品。销量榜之外，在各类网络平台上，名目繁多的各类榜单不胜枚举。为给偶像争个虚无缥缈的排名，有的“饭圈”群体一天之内奔波于几十张榜单。对此，平台方还为“打榜”设置“捷径”——买道具、刷热度，维持偶像的数据繁荣。每张“榜”都可以变成“饭圈”流量和钱财的“收割机”。除了构建“数字榜单”的各类平台，不乏一些有组织的“粉头”所引导的灰色产业链在推波助澜，现实中就曾出现明星后援会非法挪用资金、“粉头”卷款跑路等情形。

纠偏和治理“饭圈”乱象，需要法治对其祛邪扶正。对此，网络平台要首先破除“流量为王”“利益至上”的价值取向，坚持依法运营，完善网络用户信息审核和内容发布机制，在热搜、话题开设、明星词条等功能设置中，应杜绝明码标价、靠钱“维护”的暗箱操作，也不能为了吸引流量，对“饭圈”失范现象置若罔闻，放任一些突破底线的人身攻击、造谣生事等违法犯罪行为在平台上潜滋暗长。

此外，相关部门应当坚持依法治网管网，持续深入打击数据造假、暗刷流量、恶意炒作、不正当营销等违法违规行为，完善网上不良信息的管理机制，督促网络用户加强自我管理、自我约束。家庭和学校都应扮演好各自的角色、发挥好自己的作用，通过更高质量的关爱、陪伴和教育，帮助青少年形成正确的价值观，引导其理性“追星”。青少年网民也应当坚持依法上网、文明上网，理性辨别网络信息，理智发表网络言论。

治理“饭圈”乱象，离不开各方协调配合、形成合力，只有把规矩立起来，把红线树起来，把正确价值观传扬开来，多管齐下，才能为网络空间带来朗朗清气。

《 人民日报 》（ 2021年05月13日 19 版）