医保谈判药品可通过定点医院、药店购买

本报北京5月12日电 （记者李红梅）今后，患者可以在定点医院和定点零售药店买到降价后的谈判药品，并且同步享受一样的报销待遇。10日，国家医保局、国家卫生健康委召开发布会，发布了《关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的指导意见》（以下简称《指导意见》）。“双通道”是指通过定点医疗机构和定点零售药店两个渠道，满足谈判药品供应保障、临床使用等方面的合理需求，并同步纳入医保支付的机制。

《指导意见》共分七部分，分别从分类管理、遴选药店、规范使用、完善支付政策、优化经办管理、强化监管、加强领导等方面，对谈判药品“双通道”管理提出了要求。

根据《指导意见》，临床价值高、患者急需、替代性不高的医保谈判品种将及时纳入“双通道”管理，并确保供应配备。在医保支付方面，对纳入“双通道”管理的药品，在定点医疗机构和定点零售药店施行统一的支付政策。对使用周期较长、疗程费用较高的谈判药品，可探索建立单独的药品保障机制。纳入“双通道”管理和施行单独支付的药品范围，原则上由省级医保行政部门按程序确定。

《 人民日报 》（ 2021年05月13日 15 版）