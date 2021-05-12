第三届衡水老白干酒文化节开幕

5月9日，以“印象·衡水老白干”为主题的第三届衡水老白干酒文化节在中国衡水成功举办。

河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司董事长刘彦龙进行开幕致辞。受访者供图

河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司董事长刘彦龙进行开幕致辞时表示，本届衡水老白干酒文化节以“印象”为名，以千年匠心献礼。刘彦龙以关键历史节点为线索，回顾了衡水老白干近百年的光辉发展之路。“衡水老白干将继往开来，砥砺前行，奋力谱写时代发展新篇章，为经济强市、美丽衡水做出更大贡献。”他说。

此外，第三届衡水老白干酒文化节封坛仪式也于5月9日上午举行。传统的文化礼制融入庄重的封坛仪式，表达着衡水老白干人对自然的感恩、对历史的尊重、对技艺的传承、对匠心的坚守。现场封坛的72度印象百年封坛原液酒将存入衡水老白干第一酒库珍藏。

与此同时，经过一年多的精心筹备，“印象·衡水老白干”原创舞台剧在本届文化节上震撼首演，以情景舞台剧的形式还原衡水老白干的辉煌岁月，泛舟历史长河，寻香老白干文化之源，讲述传承千年匠心故事。

兴于汉，盛于唐，定名于明，衡水老白干的匠人们择一生终一事。匠有心，则酒有魂，正是依靠一代代老白干人的坚守传承，才成就了一杯杯传世佳酿，铸就了一张中国白酒名片。

最后，在合唱团的带领下，现场嘉宾全体起立，挥动着手中的五星红旗，共同唱响《没有共产党就没有新中国》，高昂的歌声久久飘荡在衡水老白干酒厂的上空，将印象·衡水老白干酒文化节活动最终推向高潮。