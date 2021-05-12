近视防控不能“近视”

近日，教育部等十五部门联合制定《儿童青少年近视防控光明行动工作方案（2021—2025年）》（以下简称“方案”），方案提出减轻学生学业负担、强化户外活动和体育锻炼以及科学规范使用电子产品等主要任务。

防控近视需要减轻用眼负担。有人从“一增一减”两个角度来概括其特点。“一增”是增加户外运动时间，“一减”是减少学生的学习负担。然而，在“云端”教学被大量采用的今天，为用眼“减负”，殊为不易。《2020中国青少年近视防控大数据报告》（人民网舆情数据中心与中南大学爱尔眼科学院联合发布）显示，青少年平均每天用眼时长在4小时以上，超过推荐值（<2小时）的2倍有余。相应地，2020年1月至7月，青少年平均每日户外有效暴露时长严重不足，仅为32.3分钟。

为什么近视防控比较难？因为儿童青少年近视不仅是教育和卫生领域的问题，也是社会问题。这意味着，近视防控是一项系统工程，需要方方面面的协同和配合。其中，联防联控是关键词。家庭、学校、医疗卫生机构、政府部门都应负起责任，采取行之有效的措施。对学校来说，不得随意增减课时、改变难度、调整进度，确保学习不依赖电子产品；年级组和学科组要对作业的内容、数量和完成时间做好综合统筹，让学生多实践而非多做作业。对医疗卫生机构来说，要完善儿童和青少年视力健康电子档案，落实跟踪干预措施，用好防止近视的技术。对家庭来说，父母要提升陪伴孩子的质量，共同与孩子参加户外活动和锻炼，积极纠正不良用眼行为。

此外，市场也需要积极回应儿童青少年近视问题。怎么讲？以近视矫正来说，以往有商家把少儿近视当作生意的“风口”，推出各种矫治效果不实、生产资质不明、价格不便宜的产品。譬如，宣称使用了“3D训练”“5D热敷”“6D移动光学”等酷炫技术，或者干脆在产品介绍显著位置承诺“每天10分钟视力提高一行”。所以，纠正不良市场行为，维护好健康的市场环境，需要借助监管力量，提升治理水平。包括儿童和青少年使用的教学设施、教学用品、照明灯具、多媒体产品都应符合近视防控卫生要求。