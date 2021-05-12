中国人口超14.1亿 老龄化加深但人口红利仍在

全国人口共141178万人！5月11日，这组最新出炉的数字刷屏了。

当天，国新办就第七次全国人口普查主要数据结果举行发布会，国务院第七次全国人口普查领导小组副组长、国家统计局局长宁吉喆介绍，全国人口共141178万人，与2010年（第六次全国人口普查数据）的133972万人相比，增加7206万人，增长5.38%，比2000年到2010年的年平均增长率0.57%下降0.04个百分点。数据表明，我国人口10年来继续保持低速增长态势。

“10年来，我国人口总量持续增长，仍然是世界第一人口大国。”宁吉喆指出，不仅人口质量稳步提升，人口受教育程度明显提高；人口结构调整变化，性别结构改善，年龄结构“两升一降”；人口流动集聚的趋势也更加明显，城镇化水平持续提高。

人口变化对经济社会影响几何？

10年间，我国人口的主要变化反映了经济社会和人口发展的历史进程，反映了推动高质量发展、决胜全面建成小康社会的实践历程，也符合人口自身发展趋势和人口与经济社会相互作用的客观规律。与此同时，普查数据也反映出我国人口发展中面临着一些结构性矛盾，如劳动年龄人口和育龄妇女规模下降，老龄化程度加深，总和生育率下降，出生人口数量走低等。

“我们要辩证看待人口变化对经济社会的影响。”宁吉喆分析，一是我国人口基数大、人口众多的基本国情没有改变，超大规模国内市场优势将长期存在，人口与资源环境仍将处于紧平衡状态；二是劳动力资源依然丰富，人口红利继续存在，劳动年龄人口逐年缓慢减少，经济结构和科技发展需要调整适应；三是人口素质不断提高，人才红利新的优势将逐步显现，同时，大学生就业压力加大，产业转型升级步伐需要加快；四是少儿人口和老年人口比重双双上升；五是人口加快集聚。

如何看待人口增长放缓？

2010年到2020年的10年间，我国人口增长出现放缓趋势，我们又该如何看待这一趋势？

对此，宁吉喆解释说，这种趋势的出现是多种因素综合影响的结果，主要原因是育龄妇女特别是生育旺盛期妇女数量的持续下降，人们生育时间的推迟，以及生育养育成本的提高，这些都导致出生人口规模有所收紧，这是我国经济发展特别是工业化、城镇化发展到一定阶段的客观结果，也是世界尤其是发达国家普遍面临的问题。

“从近年来我国人口发展变化的趋势看，今后的人口增速将继续放缓。”宁吉喆说，同时，人口增长还受人口年龄结构、人们的生育观念、生育政策、生育成本、公共卫生和健康水平等经济社会因素的影响，我国人口今后会达到峰值，但现在看来，具体时间还有不确定性，预计在未来一段时间内我国人口总量会保持在14亿人以上。

普查结果还显示，我国16岁—59岁劳动年龄人口为8.8亿人，劳动力人口资源仍然充沛，我国人口平均年龄是38.8岁。

高质量数据怎样获得？

第七次全国人口普查漏登率仅为0.05%，这一高质量的数据是如何获得的？

“数据质量是统计工作的生命线，普查的数据质量也是普查工作的生命线。”国务院第七次全国人口普查领导小组办公室副主任、国家统计局总统计师曾玉平说，为了获得高质量的人口普查数据，我们坚持依法普查，广泛开展宣传动员，同时重点采取了科学设计普查方案、精心组织现场调查、充分运用信息化手段、全程实行质量控制等措施。

值得关注的是，此次普查利用信息化手段，对普查方式进行积极探索和创新。比如，首次全面采用了电子化数据采集方式，由普查员使用电子设备采集，实时直接上报数据；首次实现普查对象通过互联网进行自主填报；首次利用行政记录和大数据对普查数据进行比对核查；首次在全国集中部署数据处理，利用互联网云技术、云服务和云应用完成数据处理工作；首次对全国700多万普查人员实行线上集中统一管理。（记者 刘垠）