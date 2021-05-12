家具市场亟待对接养老产业

在各地家具市场上，各种风格款式的家具琳琅满目，不仅成人家具令人目不暇接，各式可爱俏皮的儿童家具也应有尽有。但是，要是问问销售员可有适合老人的家具，除了少量适老家具外，他们往往推荐不出更多适合老人年龄特点、生理结构的适老家具。

老年人到一定年纪后，行动上难免磕磕碰碰，这就要求家具不能“棱角分明”，以免老人磕到碰到后受伤。人们普遍使用的弹簧床，也并不适合腰肌劳损的老年人。再有，现在一些沙发既软又低，老人坐下容易起身难。这就要求生产厂家从家具的材质、款式设计等方面进行人性化考虑，设计与中青年人家具不一样的高度、材质，更好满足老年人的要求。

我国社会老龄化速度在加快，对适老家具需求旺盛。那么，为什么市场上却难觅适老家具呢？首先，在厂家眼里，老年人群中存在相当一部分精打细算的“弱消费者”，适老家具市场利润不大。可是，这样一来，部分中青年人想向父母尽孝，为老人度身打造适老家具，也失去选择机会。其次，一些生产企业虽然看到了适老家具的市场前景，但在人才队伍的建设和研制经费的投入上远远不够。再者，哪怕适老家具产品众多，如果没有经过精细的市场调研，了解老年客户的真实需求，会存在一定的市场风险，这也会影响一部分厂家的生产积极性。

相比其他年龄段的人，老年人特别是高龄老人，他们在家里的时间最长。所以，使用适合老人特点的家具，不仅可以预防意外的发生，也可大大提高老人晚年的生活质量。从一定意义上说，适老家具的发展趋势也与我国养老产业的未来息息相关。适老家具不应该被遗忘，期待相关部门和生产厂家能对其给予更多关注。