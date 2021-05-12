急躁易怒、闷闷不乐，点穴纾解有妙招

图/受访者提供

文/羊城晚报记者 陈辉 通讯员 马秀宜 刘庆钧

当代社会女性真的不容易，特别是为人母以后，职场上要保住一席之地，家里上有老下有小，工作、家庭带来的双重压力、责任往往让新时代的女性难以顾及自己，渐渐引发的情绪、健康问题逐渐凸显。为此，广州中医药大学第一附属医院康复中心的林国华教授特别给妈妈们推荐一些简单易操作的点穴纾解心情的妙招。

压力大，点穴有妙招

在中医来讲，“女子以肝为先天”，压力大，情志不畅往往会导致肝气的疏泄功能失常，从而引发急躁易怒、闷闷不乐、经前期乳房胀痛、失眠、头痛、头晕、月经不调等不适，穴位“外络肢节，内连脏腑”，所以在日常生活中我们可以选择一些简便、易取的穴位缓解以上不适。

【膻中配间使，宽胸理气开胸怀】

由于生理结构，我们胸腔受乳房的压迫，加上容易出现情绪问题，经常容易觉得胸闷不舒，老话常讲“气得胸疼”，不是没有道理的，膻中位于胸骨头上，两乳头中间，情志不畅者经常会有压痛，该穴有调理人身气机的功能，一切气机不畅的病证皆可选用；间使位于腕上横纹3寸，手臂掌面两条“大筋”之间（掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间），该穴有宽怀畅中，清心安神之效。

操作：可先用小拇指掌侧从上至下竖擦胸骨至胸骨微微泛红，约五分钟，再从肋骨从上往下数至第四肋（从锁骨摸下来，能摸到的为第二肋，依次往下数），横过来在胸骨上即为膻中，或者在其上下按压，找最疼痛的点；用手掌擦热手臂掌面，再用拇指点按间使穴，被压侧手掌握拳上下屈曲，随着屈曲运动，指下酸胀感会越发明显。

【太冲配期门，疏肝解郁缓情绪】

太冲是女性要穴，可疏肝解郁，对于急躁易怒、头痛、经前乳房胀痛有很好的疗效，配上期门有加强疗效的作用，经前几天可用行间代替太冲，加强解郁清热之效。

操作：可用手掌擦热对侧胸胁肋部，再从上往下数至第六肋间，正对乳头下方即为期门穴；太冲位于足背部，在第1、第2跖骨间凹陷处，行间位于足背，第一、二趾间，趾蹼缘的后方赤白肉际处（即皮肤颜色深浅交界处），每穴可用拇指按揉3-5分钟。

【神门三阴交，安神定志睡眠好】

三阴交为妇科要穴，凡月经、白带的问题均可取用，此外，三阴交还有安神的功效，配合神门更可增加安神定志之效，若为经前，有烦躁症状，可改为少府。

操作：手掌4指并拢，放于内踝最高点上，胫骨后食指处即为三阴交；神门位于腕掌侧横纹尺侧端，尺侧腕屈肌腱的桡侧凹陷处（小指延伸下来,到手掌根部末端凹陷处），少府位于掌面，小拇指屈曲，指端下即是少府穴，可用拇指按揉或用筷子等较为圆钝之物轻轻点揉至有酸胀感，时间约3-5分钟。

以上穴位头痛、头晕、失眠、经前期乳房胀痛、抑郁不乐者皆可按压。另外，夜晚可用刮痧板轻刮头皮以助安眠。

来点健康糖水，解解压

适当的糖分能纾解压力，这里，林国华教授推荐两款糖水适合于经前经后服用。

【百合莲子汤】百合、莲子、红豆、冰糖

该糖水可用于经前，压力大的女性经前常会有心烦易怒，睡眠不安的情绪表现，百合养阴清虚热配合莲子宁心安神，红豆是较为平和的豆类，既可养血补心，又可得利尿消肿，适合于经前以通为主的治疗原则。

【鸡子黄连阿胶汤】黄连3g、阿胶10g、鸡蛋1个，红糖适量。黄连水煮成一碗，约3-5分钟，放入阿胶烊化，打入鸡蛋1个，再加入适量红糖。

经后阴血不足，适合使用养阴补血之品充养血海，该方林国华主任常用于治疗失眠，月经量少，常获得满意效果。