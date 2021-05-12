用心守护 为老年人筑起幸福港湾

护士张东阳在老人房间查房

【发生地点】北京市海淀区清河街道

【事件看点】北京市社会福利医院与北京市第四社会福利院“同一个院落，同一个团队”，开展独居特色的“养医结合”服务模式

坐落于海淀区清河街道的北京市社会福利医院的大门正对着清河而立，院里另坐落有北京市第四社会福利院，这是一家集医疗、康复、临终关怀于一体的老年福利院。利用两院在同一个院落、同一个团队的先天优势，自开展独具特色的“养医结合”服务模式以来，做到了小病不出科、大病不出院，使老人充分享受到养、护、医、康于一体的综合服务。

目前，入住在四福的高龄老人，多患有多重复合残疾、肺部感染、高血压、糖尿病、心血管病等多项基础病，且长期卧床，抵抗力差，属于极易感染群体。多年来，医护人员把老人当作自家亲人一样无微不至地照顾，提供饮食起居、休闲娱乐、心理抚慰等服务，让老人们安享晚年。

“90后”护士技术过硬 讨老人欢心有“绝招”

张东阳是北京市第四社会福利院养老区的一名护士，1996年出生的她已有6年从业经验。在同事们眼里，张东阳不仅专业技术过硬，更值得一提的是有一样“特别的本领”。院里的老人们听力不太好，跟他们交流并不是一件容易的事。“如果说话声音大了，他们会觉得你态度不好，声音小了又听不到。但张东阳总能很好地拿捏那个度，嗓门提高的同时又不失柔和。”同事刘爽说，正因如此，张东阳深受老人的信任与喜爱。

有一次，张东阳陪腰疼的王奶奶做检查，老人走在路上时突然看向她：“穿这么少，冷不冷啊？”随后便说要给她织一双袜子。年近百岁的王奶奶对自己如此关爱，这让她的内心涌动着说不出的感动：“身处为老服务这个行业，虽然陪自己父母的时间少，但照顾到别人的父母，也算尽了一份孝心。”

护士长郭翠表示，陪伴老人时间久了，会把他们当亲人。有一位离婚后因酗酒导致脑出血的老人，在院里躺了好几年，郭翠每每看到他白发苍苍的父亲骑着自行车来看毫无意识的儿子，都会感觉到心酸。在一次查房时，她看到了老人身上破旧的衣服，就把自己老公的棉料衣服洗干净，剪掉扣子带过来，给他穿上。

在四福，像张东阳和护士长郭翠这样的守护者还有很多。护士王佳颖尚在哺乳期，为了照顾院里的老人，毅然给家中嗷嗷待哺的儿子提前断了奶，主动请缨上岗。看到家人发来孩子的视频，她会偷偷抹眼泪……

护理员细心照料 做老人的家人

四福、福利医院党总支书记、院长常华介绍，四福主要收养三无老人，这些老人无儿无女，把这里当做自己的家。

工作人员把老人当作自家亲人一样照顾，一日三餐和日常照护细心周到，老人稍有不适，他们比老人还要着急。张国潮（化名）今年72岁，来到四福已经12年了，无儿无女，患有智力障碍，先天聋哑，性格孤僻只喜独处。2020年8月初，护理员陶微发现张国潮老人日渐消瘦，但是饮食正常，没有任何其他不适。医生随即为老人检查了血糖、血常规、便常规等，但是指标完全正常。护理人员为老人调整饮食，增加营养，半个月后老人消瘦的状况没有很大的改善。随后，福利医院组织专家会诊，转到三甲医院进行进一步检查。

在北医三院就诊时，因没有床位，张国潮只能以急诊转入留观的方式进行治疗，在做CT、超声等检查时，他不能与医生正常交流，表现出情绪不稳定，出现了攻击医护人员的状况，因此医院要求所有检查家属必须全程在场。

老人无儿无女，养老区主任刘艳华和护士长贾庆宇就当起了他的女儿，找大夫开单、缴费、带老人验血、拿药。整个过程，她们给老人推轮椅、挪床，跑前跑后，全程陪伴，用简单的手语不断安抚他、固定检查体位，最终配合医生将治疗完成。

9月下旬，张国潮出现呕吐、大便次数增多的情况，最终被确诊为胃癌。住院期间，家属必须陪护，刘艳华和贾庆宇24小时全程轮流照护。正值十一假期，她们每天往返家和医院，直至30多天后老人出院。

主任刘艳华说：“老人就是家人，家人病了，我们特别着急。打开我们手机挂号页面，几乎全是为老人挂号的信息，这几年北京各大医院我们都跑遍了，各医院看病住院流程我们都门儿清。最害怕的就是担心医院来电话，要么就是老人情况不好，要么就是老人不在了。”

被老人攻击 护士长不害怕不畏难

胡志勇（化名）是一位智力障碍的三无老人，情绪极度不稳定，偶尔有攻击人的倾向。2021年1月19日上午8点多，护士们正在交接班，胡志勇走进护士站，工作人员还来不及反应，他突然抽出身上的腰带打向护士长贾庆宇头部。贾庆宇随即上前用手挡住腰带，没想到老人又抓住她的手放进嘴里咬住不放，等到被拉开时，贾庆宇的左手食指已血流不止，最终伤口缝合了四针。

谈及当时的情景，贾庆宇说：“当时腰带打在头上，本能地用手上去挡住，不能让他伤到别人。最主要的是这种情况千万别给其他工作人员留下心理阴影，不能有害怕和畏难的情绪，毕竟我们的服务群体太特殊了。”

事后，老人情绪平复，又露出往常一样的笑脸。贾庆宇说：“老人情绪不稳定，这就好像自家孩子上演了一场恶作剧，不能打、不能骂，只能哄着，老人现在没事就好！”

有人这样问她：“为三无老人服务，你付出了这么多，他们很多不懂得感情的回报，甚至连一句‘谢谢’你都听不到，有时候还要受到责怪、辱骂和身体的伤害，你觉得值吗？”她哽咽了：“从我选择护士这一行业起，从选择养老行业起，我的职责和使命不允许我后退，他们虽然不懂得表达，但是他们会笑，看到他们的笑脸，我们的付出就值得了！”

文并摄/付佳