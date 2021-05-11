飞鹤奶粉亮相中国品牌日

5月10日至12日，由国家发改委联合多部门共同举办的2021年中国品牌日活动在上海举行，活动围绕“中国品牌，世界共享；聚力双循环，引领新消费”这一主题，营造节日氛围，提振消费信心，集中展现了自主品牌的风采。

此次活动特别设置中国自主品牌博览会，荟萃了37个地方和19家央企的展陈精品，嫦娥五号、C919大飞机、火神山医院等集中亮相。在黑龙江省展厅，中国飞鹤探月搭载合作牌匾和嫦娥五号搭载的星飞帆产品、中国飞鹤铭牌三样展品作为“镇馆之宝”亮相展会，成为具有代表性的国产奶粉品牌，充分展现了国产自主品牌的魅力。

嫦五搭载飞鹤星飞帆成为龙江展区“镇馆之宝”。受访者供图

品牌是企业乃至国家综合竞争力的重要体现。嫦娥飞天、全民战疫，充分彰显了中国科技和中国速度，是亮眼的国家名片。中国航天科技集团、航天科工分别展示了嫦娥五号着陆器、上升器和快舟运载火箭、行云卫星等航天装置，从火箭到卫星、从载人到探月、从近地到深空，让观众进一步了解中国航天的“过去”、“现在”和“将来”，成为品博会上的一大亮点。

作为中国探月工程嫦娥五号婴幼儿配方食品官方合作伙伴和龙江优质品牌代表，飞鹤选取了嫦娥五号搭载的产品、铭牌等具有象征意义的展品参展。去年年底，飞鹤星飞帆奶粉搭载嫦娥五号探测器，刻有中国飞鹤铭牌的配重块也永久留在月面上。如今，这些极具历史价值的物品以线上线下展出的方式，呈现在大众面前，让观众近距离、切身地感受到中国品牌发展带来的喜悦与自豪。

据介绍，本次中国品牌日活动，黑龙江省组织了40家绿色食品自主品牌企业参展。黑龙江展馆围绕宣介黑龙江省绿色有机、寒地黑土、非转基因等独特优势，充分展示黑龙江省优秀食品企业和品牌。