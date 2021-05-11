百年青啤焕新路 中国品牌跃迁时

国潮复古的吧台，百年之旅、经典1903国潮罐等琳琅满目的特色啤酒陈列其中，再加上与冬奥元素紧密结合的青岛啤酒冬奥罐占据C位……这不是一间酒吧，这是青岛啤酒在上海展览中心的展台。

5月10日，主题为“中国品牌，世界共享；聚力双循环，引领新消费”的第五届中国品牌日活动，在上海展览中心召开。青岛啤酒与中核集团、航天科技、航天科工、航空工业集团等19家央企，以及来自37个地区的500多家国内知名企业一同亮相，演绎百年品牌的经典时尚，并在创新高质量发展中展示品牌韧性活力。

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新场景解锁新体验

走进37个地方展厅之一的青岛馆，“匠心青岛”的主题格外显眼，其中青岛啤酒的展台也别具特色，被设计成一个复古酒吧的样式，复古元素与时尚运动巧妙融合，展示了青岛啤酒百年品牌的经典与活力。

其实，在上海展览中心的这个“酒吧”只是青岛啤酒分布全国60多个城市200多家TSINGTAO1903青岛啤酒吧的一个缩影。在这些酒吧中，不仅有厂家直供最新鲜的青岛啤酒原浆、纯生、皮尔森等各种特色啤酒，加上青啤专属定制酒杯和啤酒特色美食，到了晚上还有音乐表演，觥筹交错之间，构成一个有情怀、有温度、有文化的时尚生活空间。

“产品与场景相结合，正在成为商业社会的基本逻辑，通过营造多元化、有魅力的消费场景，青岛啤酒正构建起时尚生活生态圈：除了遍布全国的TSINGTAO 1903青岛啤酒吧，青岛啤酒每年还在全国50多座城市举办啤酒节，拥有遍布全国60多家工厂的工业旅游基地……实现从产品到场景的延伸，从行业到生态的拓展，从单赛道到多赛道的跨越和从传统制造业到工业互联网的转型，为百年企业的高质量发展注入了新动力。”在青啤展台前，青岛啤酒的工作人员介绍。

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新国潮释放新形象

而在青岛啤酒展台中间的屏幕中，记者注意到，一场奇特的滑雪活动正在进行。原来，这是青岛啤酒联合奥运冠军杨扬，以及新疆阿勒泰地区行署，共同发起了一场致敬冬奥的冰雪盛事——杨扬及5位滑雪达人，在阿勒泰地区将军山2.4平方公里的雪场上，以大地为纸，雪板为笔，用滑雪滑出一个具有中国特色的“好”字。

据悉，北京2022年冬奥会进入倒计时，作为冬奥会官方赞助商的青岛啤酒重磅推出了今年的百年国潮主题“让世界看好中国”，将老上海街头的青岛啤酒霓虹灯广告牌与滑雪场地结合，用一种全新的方式，演绎百年国潮力量，展示青岛啤酒“万物皆可跨界”的时尚主张。

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新口味引领新消费

在青啤展台上，青岛啤酒最新高端产品“百年之旅”无疑是最引人瞩目的明星产品之一。

“品质是品牌的‘根’。没有品质，就形成不了品牌；没有掘地三尺‘做专、做精、做细、做实’的工匠精神，就不会有叫得响的产品。中国品牌要在国际舞台有所作为必须在品质上‘深下去’，以工匠精神打造中国‘质’。”青啤人是这么说，也是这么做的。

一路攀登，不断向前，高起点升级青岛啤酒质量管理模式，推动青啤进入“魅力质量”时代。所谓魅力质量，就是要超越消费者预期，带来意外惊喜的质量。以在世界舞台的摘星夺金与艺术酿造为“起跑线”，青岛啤酒正开启属于魅力质量的新篇章。

新科技开启新篇章

而在展台上的另一款明星产品“青岛啤酒冬奥冰雪罐”其背后也有着非常精彩的故事。

今年3月15日，世界经济论坛在瑞士日内瓦宣布，“全球灯塔网络”迎来新的成员，具有118年历史的青岛啤酒厂成功入选。

据了解，“灯塔工厂”是由达沃斯世界经济论坛和麦肯锡咨询公司共同遴选的“数字化制造”和“全球化4.0”示范者。此次，青岛啤酒与博世、惠普等公司一道入选。而这款“青岛啤酒冬奥冰雪罐”正是从这个新晋“灯塔工厂”中生产下线的。

品牌不仅是企业走向世界的通行证，也是满足人民美好生活需要的有力支撑，更是国家竞争力的重要体现、国家形象的亮丽名片。从跟随到引领，从使用到认同，越来越多的中国品牌，赢得了全球消费者的喜爱。作为拥有118年历史的百年“老字号”，近年来青岛啤酒以品牌为引领推动高质量发展，各项经营指标不断刷新历史纪录。