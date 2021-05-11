从消博会“新”元素，探寻消费新未来

在首届消博会上逛展，你会发现这样一个现象：无论参展商，还是逛馆人，手里一部手机随时随地直播，似乎成为一种“标配”。

这样的场景，在进博会、广交会等大型展会之后，更频繁地出现在消博会上，成为这个亚太地区规模最大消费精品展的“新”元素之一。

5月7日消博会展馆正式开放当晚的一幕可能让很多网友印象深刻：在首届消博会公益宣传大使、电商主播薇娅的直播间，开场仅3分钟，130多吨海口火山荔枝就迅速售罄。

直播带来的购买力令人惊讶。边走边上链接的方式，不仅让那些不能来海南的消费者“足不出户”就跟着主播“云”逛消博会，还进一步激发了“买买买”的热情，释放了巨大的消费能量。

“消博会和直播电商本身就有天然的关联，也能以此为契机迅速让国外品牌了解中国市场。”薇娅说，通过直播，品牌商也能更好地了解消费者喜好，从而有效进行反向定制。

对于参展商来说，直播则让更多优质好货更快直达消费者。展会期间，日本美妆巨头资生堂的直播间内，知名博主与网友实时互动，推广旗下高端护肤品牌。展厅工作人员说，希望借直播推广，向国内消费者介绍品牌理念、试用感受，为即将上市的产品积攒人气。

观察此次消博会，大量品牌方既依托线下展区，又运用大数据、虚拟现实技术、云计算等手段，打破时空界限，构建出“线上+线下”新场景。

有新场景，也有新需求。

在这场消费品盛宴上，“定制”成为另一个新亮点。

选择个性化表带和表面图案，经过手表打印机打印，20分钟即可制作完成一块个性化手表……在本届消博会唯一主宾国瑞士展厅，Swatch x you个性腕表定制服务，引来大量人群，成为网红“打卡地”。

这次消博会上，不少消费者一改过去对奢侈品“高冷”的印象，发现它们越来越贴近普通消费者的喜好。“施华洛世奇要贴近年轻人，因为这是未来。”施华洛世奇集团全球首席执行官兼董事会主席罗伯特·布克包尔说，中国年轻而充满活力的消费市场，让集团对未来发展充满信心。

薇娅坦言，她在跟品牌商沟通中发现一个明显变化——以前是品牌商考虑如何宣传自己理念，现在是主动考虑中国消费者需要什么。“他们都认真做了功课，可能比你还了解你的喜好和特点。”

“数字化深入的背后，隐含着一个基本判断：必须重视用户的体验与感知。”在场景实验室创始人、新物种实验计划发起人吴声看来，商业要回归每个与人有关的细节，包括场景，真实、具体、独特的情绪和感受等。

新场景催生新需求，新需求带动新业态。

商务部数据显示，2020年，我国跨境电商零售进口规模突破1000亿元，对优质进口产品的需求旺盛，更多的消费群体愿意“不出境、买全球”。

《海南自由贸易港建设总体方案》公布以来，受自贸港政策利好等影响，海南跨境电商发展进一步提速。许多跨境电商企业也加速新布局，构建全链条生态系统。

消博会期间，苏宁国际官宣“海外品牌入华一站通”项目，为品牌提供跨境战略咨询服务、定制化零售解决方案、全球贸易等服务，打造海外品牌进入中国市场的首选入口。

菜鸟国际供应链总经理赵剑说，从5月开始，菜鸟将有超5万平方米中心仓供品牌方在海南使用，同时，菜鸟将为商家提供综合配送落地方案，能覆盖保税区、门店、自提点等全岛整车及拼车网络。

新场景、新需求、新业态、新布局……场馆里的一个个“新”元素，是中国消费升级的缩影。透过消博会这扇窗，中国消费的新动能和新未来也更加清晰可见。（新华社海口5月10日电 记者于佳欣、赵叶苹、王雨萧）