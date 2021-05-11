家校携手 让孩子睡好觉

对于身心发展中的未成年人来说，睡眠的作用毋庸置疑。但是，我国儿童青少年睡眠不足已经成为危害青少年健康成长的一大杀手。2018年教育部基础教育质量监测中心发布的《中国义务教育质量监测报告》监测结果显示，四年级学生睡眠时间在10小时及以上的比例为30.7%，八年级学生睡眠时间为9小时及以上的比例为16.6%。由此大致可以推断，约有大概7成小学生和83.6%的初中生存在睡眠不足的问题。

导致儿童睡眠不足原因很多，譬如家长和老师为了提高学习成绩，给孩子布置大量学习任务，就会自然而然地占据睡眠时间。其实，以牺牲睡眠换取学习成绩的做法往往是得不偿失的。有调查显示，学习较好学生拥有更长的睡眠时间，而学习较差学生的睡眠时间则普遍较少。还有调查表明，每天睡眠少于8小时的孩子，61%成绩跟不上，每天有15分钟左右的午休，可以大大提高学习效率。由此可见，合理的睡眠不仅不会影响学习，反而会提高成绩。

北京大学人民医院睡眠中心主任韩芳教授说，睡眠对认知健康很重要。睡眠可以在许多方面恢复你的大脑功能，如学习、记忆和情绪。美国西北大学范伯格医学院神经学教授Phyllis·C·Zee说，睡眠是一个大脑活跃的过程，在这个过程中，最近编码的记忆被整合和传输，用于长期存储；睡眠还增强了从大脑中清除有害大脑功能的废物的能力。

因此，只有充足而良好的睡眠才能让大脑得到足够的休息，使其有足够的活力应对学习的挑战，充分保障学习的质量和效率。反之，牺牲了睡眠时间，在大脑得不到充分休息的状态下工作，会造成大脑的“卡顿”，长此以往必然会造成学习的效率和质量的低下。

由此往深层次追问可以发现，是保障睡眠时间前提下开展学习，还是宁可牺牲睡眠也要完成学习任务，这反映出家长两种不同的观点：前者追求学习质量，后者追求学习数量。过度追求学习数量，看似学习了很多知识，但最终牺牲了学习兴趣、效率，这样的学习是不能长久的。

学会学习，是联合国教科文组织确立的21世纪教育的四大支柱，学会学习不仅意味着如何改善学习方法和学习程序，调动好学习资源，其背后蕴含着学会睡眠、学会休息、学会生活等。培养儿童独立自主支配时间，在有效时间内合理安排学习任务，保障合理的休息与睡眠，这应该成为教育者重要的目标。

解决青少年睡眠问题的责任主体是家庭和学校，家校协同才能从根本上确保孩子睡眠。

家校要协同起来合理安排好学生的学习任务。学习任务是学习内容、进度和要求的合一，学校既要按照国家课程标准安排学生的学习任务要求，还要根据儿童发展状况灵活调整。科学地布置作业，针对不同学生弹性地安排作业，避免孩子重复作业、超难作业、超量作业。家长要配合学校完成法定的学习任务，不要随意给孩子增加任务量，不能随意地让孩子提前学或超纲学，更不能不顾孩子年龄特征和认知发展水平通过加班加点完成额外学习任务。

家校要协同起来培养孩子的时间管理能力。对于大多数中小学生来说，平时白天的作息是由学校定的，放学后及节假日是由家庭定的。学校和家长要让孩子学会管理时间，让他（她）明白时间的价值，建立时间感和任务意识，逐步把时间管理权交给孩子；让孩子学会制订计划，列出任务清单，由此学会自我支配时间，分配好时间，处理好学习、生活、休息、娱乐的关系，保证合理睡眠时间，学会高效学习，做时间的主人。（洪明，系中国青少年研究中心研究员）