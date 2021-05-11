如何彻底消除校园贷的隐患

严格意义上的“校园贷”市场上有五类：京东、淘宝等传统电商平台提供的信贷服务；专门针对大学生的分期购物平台，如趣分期、任分期、优分期等，部分提供较低额度的现金提现；P2P贷款平台（网贷平台）产品；线下私贷；银行机构面向大学生提供的校园产品等。

大学生为什么要借贷？超前高消费的物质诱惑是主要原因之一。中国财经素养协同创新中心以24个省市几十所高校的2979份大学生关于校园贷的问卷作为样本，这些样本分散于各省会城市和三、四线城市（含香港1份），覆盖东中西部和双一流本科、普通本科、高职等不同类型高校。结果显示，通过网站推广得知校园贷信息的达到23.8%。参与过校园贷的学生比例达到4.13%。学生贷来的钱用来网游赌博、购物高消费、谈恋爱的支出比重分别为5.71%、39.68%、2.89%，其中用于超前高消费占比最高。

庞大的大学生群体，巨大的潜在消费市场需求，校园金融成了各路资金竞相争夺的一块肥肉，但是整体上乱象丛生，危害极其严重。“名校贷”会收取逾期未还金额的0.5%/天作为违约金，“趣分期”则要收取贷款金额的1%/天。还有少数小贷公司会收取贷款金额7%至8%作为违约金。某高校一位学工处的工作人员说，“这种情况非常普遍，这种收取违约金和利息的情况已经是非常典型的高利贷了”。

调研显示，面对校园贷无力偿还时，学生选择采用办法的排序依次是：法律手段、报告学校、向家长要钱、勤工俭学、其他、借新债还旧债。这和实际的选择顺序有出入。说明大多数学生理性上是想采用法律维权，但面对非理性的消费和后果，又想通过新旧债的转换来拖延。

“校园贷”初期宣传中常用“零首付”骗取学生信任，约定利息计入本金提前扣除或转账后立即返还，同时签订虚高借款合同，制造银行流水，接着诱导和单方面制造学生违约，一旦逾期之后，就开始按天算利息，利滚利，越滚越大。贷款逾期后，学生被迫“以贷养贷”，一环套一环，环环相套，直至掉入网贷陷阱。调查还显示，在不良贷的催收方式中，限制人身自由和黑社会性质的催收分别达到了44.95%和53.58%。

目前，不良校园贷成过街老鼠，国家有关部门也已经对此严防严治，但仍然要严防部分校园贷平台改头换面，或借助科技公司名义，或以贷款购物方式，或发展学生下线进行逐级敛财，通过对大学生群体进行精准营销，换个马甲继续祸害大学生。一些小额贷款公司推出“套路贷”，“裸条贷”“培训贷”“回租贷”“手机贷”“整容贷”“求职贷”“创业贷”等五花八门，本质仍是不良“校园贷”变种。

彻底消除校园贷的隐患，要从三个方面入手。

首先需要正确的引导大学生。调查中显示，认为陷入“校园贷”原因有认知能力差、自制力差、监管滞后、财经教育缺失的综合评分分别为4.79、4.64、3.08、2.68分，排在第一位的认知能力差是大学对自我的金融知识储备不足，导致分辨能力差的感受，自制力差说明大学生对生活消费计划不足，攀比消费情形下产生了价值观的扭曲，背后是自我保护意识不足和财经素养教育的缺位。要引导大学生树立正确的财富观与人生观，做好财务收支计划，提高金融辨识能力和财经风险控制意识，学会敬畏金融市场，开展征信教育，扫除不良“校园贷”存在的土壤。

其次需要严刑峻法。监管要严，打击处罚要狠。非法校园贷之所以铤而走险，缘由就在于社会防范体系不严，违法违规成本过低。中国财经素养协同创新中心调查显示，在谈到如何消灭校园的问题时，“国家要出台严厉政策、职能部门要严格管理”等两条建议赫然摆在第一、第二位。

再次，需要进一步完善学生资助和消费金融制度。建立以国家助学金、国家助学贷款、学费补偿等为主体的资助政策体系；制订基于辅助学业完成的额度可控的消费贷款制度，创新针对大学生的金融服务模式和服务渠道，把大学生金融服务工作当作银校合作的大事来抓，精准满足大学生合理的消费信贷需求。（方旭）