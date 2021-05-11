解决不良校园贷，需要标本兼治

近日，中国银保监会、中央网信办、教育部、公安部、中国人民银行五部门联合印发了《关于进一步规范大学生互联网消费贷款监督管理工作的通知》，（以下简称《通知》），从加强对大学生贷款管理、加大对大学生教育引导力度、做好舆情疏导、加大违法犯罪打击力度等方面对大学生互联网消费贷款进行了明确规定。至此，大学生财经素养教育问题被提上日程，在更大范围面向更多群体开展财经素养教育势在必行。

堵偏门、开正门、多帮扶、勤教育

互联网消费贷款，是我们国家经济社会发展进入新阶段后出现的新事物，比传统方式更为便捷，在一定程度上满足了人们的需求，拉动了消费，但同时也引发了一些新问题。近年来，少数互联网小额贷款机构和一些非法分子，以大学生群体为目标，通过虚假宣传或诱导性宣传，诱导大学生通过互联网贷款消费，过度超前消费，导致部分大学生陷入高额贷款陷阱，产生恶劣的社会影响。这些问题迫切需要多措并举，从源头上加以解决。

不良的互联网消费贷款不仅会危及大学生群体的经济利益，还有可能引发更多社会问题。因为个体经济行为可能变成群体性行为，进而影响国家经济社会运行，不当的经济行为会招致经济风险，诱发社会风险，甚至引发政治风险，必须加以重视。美国上世纪30年代的大萧条，2007—2008年的“次贷危机”，都是前车之鉴。中国及世界正处于“后疫情”时期的新经济发展格局中，对经济运行稳定与安全的需要比以往任何时候更为迫切。

2016年起国家开始采取措施遏制了一些违规校园贷，《通知》是为解决不良校园贷问题的又一重要举措。《通知》由五个部门联合发出，明确了各方职责，具有极强的针对性，充分体现了国家整治不良校园贷问题的决心。《通知》发出后，教育部在新闻通气会上提出，建立校园贷风险防范长效机制要“堵偏门、开正门、多帮扶、勤教育”，并提出4项具体要求，其中，对大学生加强金融知识普及教育，引导大学生树立科学、理性、健康的消费观，直指要害，意义深远。

撑起“防护伞”，增强“免疫力”

大学生互联网消费贷款引发的问题具有多方面原因。除了国家相关监管制度有待完善以外，大学生生活经验不足，缺乏基本的财经知识和识别、防范风险的能力，遇到问题后不懂得运用法律手段维护自身合法权益，再加上消费主义和不良消费观念的冲击，以及各种充满迷惑性甚至欺骗性信息的诱导，很容易就掉入互联网消费贷款的陷阱。

目前，我国高校在校大学生超过4000万，《通知》以及其他相关监管举措为大学生群体撑起了一把“防护伞”。然而，不法分子还有可能以更加隐匿的方式以更多看起来合法实则非法的名目继续对这些群体“割韭菜”。而且，大学生终将步入社会，需要学会独立打理自己的经济事务。因此，不仅要通过制度为大学生撑起“防护伞”，更要通过恰当的方式增强大学生自身的“免疫力”，使其能识别并管控风险、避开陷阱，更重要的是能自觉抵制拜金主义、不劳而获、好逸恶劳、快富暴富、过度借贷、过度消费、从众消费、虚荣攀比、奢靡享乐等不良思想观念，能做出恰当的经济决策。

互联网消费贷款引发的一系列问题，也反映出人们普遍缺乏财经素养。不仅大学生群体的利益应加以保护，其他广大群体如未成年人、刚步入社会的年轻人、创新创业者、外来务工人员、老年人等群体的经济利益，同样值得关注和保护。因此，国家一方面要针对不同群体的情况制定相应政策，做到精准施策，另一方面，应从国家经济高质量发展的战略全局，注重对在校生尽早开展财经素养教育，从小培养学生掌握基本的财经知识和理财技能，尤其要从小培养学生具有正确的劳动观、金钱观、财富观、消费观，引导其成为自食其力的劳动者、成熟理性的消费者、诚信规范的理财者、正义的财富管理者、财富人生的创造者。

普及财经素养教育势在必行

财经素养是现代社会必备的核心素养。它要求人们掌握应对经济生活所需的财经知识和理财技能，能理解自己所处的国内外经济环境与政策制度，具有正确的金钱观、消费观、财富观，并能据此做出恰当的经济决策行为。OECD、APEC等国际组织和许多国家都高度重视财经素养，尤其重视在学校实施财经素养教育。通过财经素养教育加强个体对经济活动的认识，引导人们对国家经济运行的了解和理解，减少个体参与经济活动时的盲目冒险与违规行为，可以有效防止群体性冒险或非理性行为，从而维护国家的经济安全与社会稳定。

美国于2006-2020年间先后出台4部财经素养国家战略。OECD提出“财经素养教育应当开始于学校教育当中。大众应当尽早地接受财经知识的教育”。APEC指出“严格的、以学校为基础的系统学习以及经过专门培训的教师是开展财经素养教育的基础。”

随着我们国家从站起来到富起来再到强起来，开展财经素养教育已成为应对现代经济生活方式的一种基本需要，是防范经济风险的需要，同时也是规范个体经济行为，维护国家经济安全的需要，更是提升国民素质，促进人的全面发展的需要，具有基础性的、战略性的现实意义。因此，国家应高度重视，社会各界要协同发力，家庭要有意识培养，学校要补齐短板，应以此次《通知》的发布为契机，面向全体学生，以劳动教育为起点，以德育为指向，通过五育融合开展财经素养教育，加强个体对经济活动的认识和体验，引导学生对国家经济运行的了解和理解，减少个体参与经济活动时的盲目冒险与违规行为，为实现个人和家庭幸福、社会稳定和国家安全打好基础。（王春春）