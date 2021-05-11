麻辣小龙虾、鲍鱼、燕窝…… 这届网红粽子馅儿有点“高大上”

离端午节还有一个多月，粽子已经大量上市。记者走访南京市场发现，竹筒粽、长条粽成为今年的网红棕子，而馅儿除了蛋黄肉、蜜枣花生、红豆等传统馅儿，还有鲍鱼、龙虾、咖喱牛肉、燕窝等“高大上”的馅儿。其中，一斤重的七龙珠蛋黄肉长条粽吸引了众多消费者。今年的网红粽子有何不同？本报记者进行了探访。

粽子颜色多了： 绿色、黄色、黑色……

在华采天地的盒马，粽子分为常温、冷冻、现做三大类，五芳斋、李子柒、诸状元等品牌粽子都有各自的展位单独展示。其中，一款产自云南的七彩花米粽吸引了记者的注意，有白色松茸鲜肉粽、绿色红豆粽、黄色鲜花粽、紫色紫薯粽、黑色菠萝粽、橙色蔓越莓粽、蓝色普洱蜂蜜粽7种颜色的粽子，标识上面显示是植物染色，价格为9.9元/个。

除了五颜六色的粽子，还有水晶粽子，包括水果水晶粽、奶茶水晶粽。从配料表上，记者看到水晶粽子皮原料为糯米粉、卡罗水晶粉（一种水晶预拌粉）、麦芽糖浆、饮用水。与水晶月饼大同小异，仅仅是做成了粽子的形状。

粽子馅儿“高大上”：

小龙虾、鲍鱼、燕窝……

说起形状，今年的粽子形状多样化。除了斜四角形、金字塔形、三角形等常规形状，长条形、竹筒形成为今年粽子形状的新潮流。网上一款七龙珠肉粽成为今年网红款，7个蛋黄排成一串，蛋黄两旁塞满了肉，这样的长条形粽子足足有一斤重，价格为25元-30元/个。还有直接用竹筒盛放的粽子，竹筒外面用粽叶包裹。

粽子里面的馅儿也花样百出，记者在线上平台看到，有鲍鱼鲜肉馅儿的粽子，常温储存可以放置90天。麻辣小龙虾不仅是夏天的专属品，也成了粽子的馅儿，思念、知味观、沈大成等品牌都推出了小龙虾粽子。此外，燕窝成了粽子的“囊中之物”，一款水晶燕窝粽子显示每个粽子含5克的湿燕窝，8枚一盒装的燕窝粽子价格高达239元。

粽子不能多吃：

糖尿病患者要控制食用量

粽子的颜色、形状、馅儿越来越多样，面对层出不穷的新品种，你敢尝试吗？“不太会尝试，感觉怪怪的，还是喜欢传统的蛋黄肉粽、红豆粽。”90后朱女士告诉记者，自己不会主动去买网红粽子，喜欢父母亲手做的传统粽子。95后蔡先生是个小龙虾爱好者，他表示自己可能会尝试一下麻辣小龙虾馅儿的粽子。

粽子好吃莫要贪，由于粽子主料为糯米，吃太多会引起积食，甚至腹泻、腹痛。糯米消化速度快，容易在短时间内造成血糖急剧上升，因此糖尿病患者要特别注意控制食用量。老人、孩子以及胃肠道消化能力差的人群也不可大量食用粽子。

此外，消费者一定要从正规的超市或食品店购买粽子，选择包装完好，生产日期、保质期等信息齐全的产品，不要购买有异味、过于鲜艳的粽子，购买后应妥善保存、及时食用。