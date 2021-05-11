国家谈判药品实施“双通道”落地

为确保国家医保谈判药品顺利落地，昨日国家医保局和国家卫健委联合出台《关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的指导意见》（以下简称《指导意见》）。北京青年报记者注意到，《指导意见》中首次从国家层面，将定点零售药店纳入医保药品的供应保障范围，并实行与医疗机构统一的支付政策。在谈判药品进入医保目录后，医保参保患者可以通过定点医疗机构和定点零售药店两个渠道获得，以满足谈判药品供应保障、临床使用等方面的合理需求。

《指导意见》中指出，综合考虑临床价值、患者合理的用药需求等因素，对谈判药品施行分类管理。对于临床价值高、患者急需、替代性不高的品种，要及时纳入“双通道”管理。将谈判药品“双通道”供应保障情况纳入定点医药机构协议管理范围，明确药品供应主体和责任，督促定点医疗机构按功能定位和临床需求及时配备，定点零售药店按供应能力和协议要求规范配备。

各地医保部门要坚持“公开、公平、公正”的原则，确定遴选标准和程序，将资质合规、管理规范、信誉良好、布局合理，并且满足对所售药品已实现电子追溯等条件的定点零售药店纳入“双通道”管理，及时主动向社会公开。并建立健全“双通道”定点零售药店退出机制，适度竞争、有进有出、动态调整。据悉，这是首次从国家层面，将定点零售药店纳入医保药品的供应保障范围。

国家医保局医药服务管理司司长黄华波表示，《指导意见》的出台，标志着谈判药品的供应保障机制朝多元化方向迈出了一步，对破解谈判药品“进院难”将产生重要影响。而随着“双通道”的建立，将有越来越多符合条件的零售药店被纳入医保定点。患者可以自己选择是在医疗机构还是在零售药店购买所需药品，将很大程度上方便患者就近买药。

国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，要督促医疗机构及时按需配备，“定点医疗机构应按照功能定位和临床需求，及时配备谈判药品，不能以费用总控、药占比等为由影响谈判药品的合理使用；临床科室对谈判药品有需求的，要向所在医疗机构提出申请，医疗机构根据临床申请情况及时召开药事管理会议；对于临床急需的谈判药品，要在充分评估的基础上，适当简化引进流程，进一步提高可及性，确保患者用得上谈判药品。”

值得一提的是，《指导意见》中还指出，对纳入“双通道”管理的药品，在定点医疗机构和定点零售药店施行统一的支付政策。对使用周期较长、疗程费用较高的谈判药品，可探索建立单独的药品保障机制。要根据基金承受能力、住院补偿水平等情况，确定适宜的保障水平。结合谈判药品使用情况，合理调整定点医疗机构医保总额。在确保基金安全的前提下，施行单独支付政策的药品，可不纳入定点医疗机构医保总额控制范围。

同时，《指导意见》强调，将依托全国统一的医保信息平台，部署处方流转中心，连通医保经办机构、定点医疗机构、定点零售药店，保证电子处方顺畅流转。以处方流转为核心，落实“定机构、定医师、可追溯”等要求，实现患者用药行为全过程监管。完善细化医保用药审核规则，引入智能监控，严厉打击“双通道”领域套骗取医保资金的行为。加强“双通道”用药费用和基金支出常规分析和监测，及时调整完善监管政策措施，确保基金安全。