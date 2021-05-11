医院和药店要做兑现谈判药的“益友”

据国家医疗保障局最新消息，将建立完善国家医保谈判药品“双通道”，即通过定点医疗机构和定点零售药店两个渠道，满足医保谈判药品供应保障、临床使用等方面的合理需求。这是首次从国家层面将定点零售药店纳入医保药品供应保障范围，并实行与医疗机构统一的支付政策。（相关报道见A13版）

“双通道”是指通过医院和药店两种渠道，将谈判药兑现给患者。“双通道”若能如期建成，即使一个通道被堵，尚有另一通道向患者供应药品。不仅可起到“双保险”的作用，还有望形成一定的竞争格局。今后，假如医院在谈判药落地方面缺乏积极作为，一旦谈判药供应以药店为主，那么，医院将在药品市场尤其是新药市场被边缘化，进而丧失话语权，这是医院所不愿看到的。

“双通道”是破解谈判药品“进院难”的重要途径，但这种保障模式能否发挥好作用，一个重要的影响因素是，医院和药店在谈判药供应方面如何看待对方，怎么处理关系。医院和药店是维护健康的两种重要力量，双方紧密合作，将产生事半功倍的效果。反之，假如两者不愿合作，甚至出现互损现象，那么，“双通道”仍难发挥作用。只有两者成为“益友”，方能共同唱好兑现谈判药这台戏。

双方不配合，不仅理由较多，而且手段不少。比如，医院诊疗带着风险，却因“零加成”而无法通过药品赚取利益；药店不实施诊疗，却可从中获取丰厚利润。若医院因此心存不平，即使不是故意添堵，仅以医疗安全为由严控处方外流，药店将面临处方难寻的窘境，药店这条通道就难以走畅。再如，谈判药供应成为抢手生意，竞争将很激烈，不排除有药店向医院和医生返利等方式，来争抢市场蛋糕，若如此，两者将成为腐败方面的“损友”。

但相对而言，医院和药店展开密切合作，理由更为充分，方式更加丰富。假如药店承担起部分供应谈判药的任务，不仅可以赚钱，而且还能帮助医院化解烦恼，使医院的医保费用总控、药占比等指标不致被突破。此外，这些药又多属特效药，药店帮助患者获得谈判药，可帮助医院提升医疗质量，双方各取所需，也将惠及患者。两者若做相互促进的“益友”，可形成多赢局面。

除了在处方共享等管理层面，双方还需要在技术层面展开紧密合作。药品供应连着药事服务，比如注射剂需要提供注射服务等。此外，很多药品如癌症化疗药，用药反应比较强烈、副作用大，用药时需要密切观察，有时甚至需要住院观察，但药事服务是药店的短板，离不开医院的帮助，很多谈判药，药店根本不敢供应。

概言之，“双通道”既可完全迈向“双通”，也存在互相添堵、进而降低效果等风险，朝着哪个方向发展，取决于医院和药店的胸怀与智慧。双方只有广泛展开交流与合作，方能共同走畅谈判药供应通道，并使之成为医保福利的输送管道，造福广大患者。