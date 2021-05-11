文具盲盒、机票盲盒、自制盲盒……短视频平台上的盲盒泛滥，部分平平无奇甚至质量堪忧的商品，只要套上盲盒的概念，价格销量都翻番。而短视频博主还在为盲盒“带货”，一条盲盒拆箱视频，轻松就能收获几十万的点赞。

预计2021年盲盒市场将突破百亿元

记者连日搜索抖音、快手和小红书等平台发现，除了机票盲盒外，这条“旅游盲盒产业链”还有无数延伸，比如去哪儿推出了火车票盲盒，部分餐厅推出了吃饭盲盒，酒店则推出了酒店盲盒。

对于一些短视频博主来说，盲盒两个字更是流量和涨粉密码。以博主“网不红萌叔Joey”为例，该博主平时的视频点赞量保持在10万到20万不等，而两条关于盲盒视频的点赞量直接翻了两到三倍。此外，数码产品，尤其是耳机和手机为主的盲盒短视频，也是开箱的爆款品类，专业开箱博主发布的数码产品盲盒的开箱视频，播放量、点赞量数据高达几百上千万。

在网经社电子商务研究中心法律权益部助理分析师方熠智看来，旅行盲盒是一种套用“盲盒经济”的营销手段。目前，由于法律法规普遍具有滞后性，相关监管暂未完全到位。若要确保“旅游盲盒”公平公正，还需监管部门加强管理。并且类似“盲盒”的产品，售后服务与商品质量往往难以保证，一旦出现消费纠纷，消费者维权举步维艰。丽江师专艺术学院副院长潘宏义认为，旅游将顺应不同需求，产生更多业态。而盲盒经济也将从无序发展，逐渐走向有序健康发展。盲盒市场的规模正逐年扩大。统计数据显示，2019年我国国内盲盒产业市场规模为74亿元，预计2021年这一数字将突破百亿元。

但是，盲盒热也滋生了一些乱象。今年1月26日，中消协在其官网发布消费警示，直指盲盒市场存在商家过度营销、涉嫌虚假宣传、质量难以保障以及纠纷难解决四大主要问题。

5月3日，有网友爆料四川成都市区中通快递公司的网点承运了156只活体猫狗，这些动物是商家打着售卖“盲盒”的名义将活体宠物快递至买家，很多被装在笼子里的猫狗都已奄奄一息。

对此，成都市邮政管理局相关负责人表示，对于该快递网点涉嫌违规收寄活体动物的行为将予以立案处理，并依法及时公开案件办理情况。5月10日，记者以“宠物盲盒”为关键词在网购平台、短视频平台搜索后发现，猫狗类宠物盲盒已难寻踪迹。

专家：文具不宜制成盲盒销售

值得注意的是，“盲盒经济”也开始渗透进未成年人群体。广州日报记者在快手等短视频平台搜索文具盲盒的关键词，出现大量相关产品，文具盲盒卖家“NBX网红文具盒”，在抖音快手上同时频繁更新相关介绍视频，其抖音橱窗中，单价45.6元的文具盲盒的销量达247件；快手小店中，单价为39元的文具盲盒的销量超2200件，预计销售额超8万元。还有些商家更是打出“99%的小朋友都要买”的宣传语，很多文具盲盒的月销量都已过千。但是，记者在评论区看到，网友在“NBX网红文具盒”商家购买文具盲盒之后，反馈是“与视频不一样”，并表示很失望，劝说其他网友“千万别买”。那款标价45.6元的文具盲盒，在1688上的价格仅为一半，20元~25元不等。中国心理卫生协会危机干预专业委员会副主任委员李献云表示，未成年人自控能力差，对盲盒中不确定的产品会产生较强的期待感，这种期待感可能会逐步“成瘾”，容易诱发学生过度消费。中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍认为，盲盒经济渗入文具市场，其行为已超出对文具自身使用价值的需求，而且会加剧学生攀比心理，甚至激发“赌博”兴趣，必须予以规制。

新修订的未成年人保护法第五十九条规定，学校、幼儿园周边不得设置烟、酒、彩票销售网点。朱巍认为，盲盒与彩票一样，都带有一定的博彩性质，也应归入学校周边的禁售行列。在朱巍看来，文具作为学生的必需品不宜制成盲盒销售，产品创新也应考虑对未成年人带来的影响，监管部门应关注其产品质量及营销宣传，避免更多的学生“入坑”。

2020年12月11日，“盲盒第一股”泡泡玛特在港交所上市，发行价为38.5港元/股，当日收盘价为69港元/股，涨幅达79.2%。随后，泡泡玛特一路起飞，2021年2月17日，其股价最高涨至107.6港元/股，市值高达1,508.5亿港元；但之后其股价便呈现下坡趋势，截至2021年5月10日，其股价为59.6港元/股，已跌破上市当日的收盘价，市值不到3个月跌去近650亿港元。泡泡玛特在刚披露的年报中也显示业绩增速放缓。文/记者 倪明