把人民健康福祉提高到新水平

新华社北京5月10日电 中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰10日同省部级干部全面推进健康中国建设专题研讨班学员座谈时强调，要深入贯彻习近平总书记关于健康中国建设的重要论述，落实党中央、国务院决策部署，牢固树立大卫生大健康理念，坚持以人民健康为中心的发展思想，坚持医疗卫生事业公益性，坚持深化“三医”联动改革，从以治病为中心转向以人民健康为中心，不断增强人民群众获得感幸福感安全感。

孙春兰指出，“十四五”时期，我国经济从高速增长阶段转向高质量发展阶段，人民群众对健康的需求不断提高。要把保障人民健康摆在优先发展的战略地位，改革完善疾病预防控制体系，持续推进健康中国行动，加强区域医疗中心和医联体建设，深化公立医院综合改革，推进医保统筹层次和支付方式改革，着力解决群众看病难看病贵问题。当前要毫不放松地抓好常态化疫情防控，压实“四方责任”，严格远端防控和源头管控，加快新冠病毒疫苗产出供应，加大疫苗接种组织推进力度，加强疫苗科普宣传，为巩固疫情防控成果、维护人民身体健康和生命安全奠定基础。

研讨班由中央组织部、中央党校（国家行政学院）、国家卫生健康委、国家医保局共同举办，各省区市和新疆生产建设兵团党委、政府和有关部门分管负责同志参加。

《 人民日报 》（ 2021年05月11日 02 版）