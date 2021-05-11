数字人民币接入支付宝

数字人民币子钱包再度扩容，国内首批互联网银行之一的网商银行（支付宝）成为第七家参与公测试点的商业银行。5月8日，数字人民币App更新，钱包运营机构中的“网商银行（支付宝）”已呈现可用状态。

同时，工、农、中、建、交、邮储六大国有银行数字人民币钱包下均增加了饿了么、盒马鲜生、天猫超市三个子钱包，表明数字人民币正式打通支付宝渠道。

数字人民币已经在多个城市进行了试点。到2020年10月，数字人民币增加了上海、海南、长沙、西安、青岛、大连六个试点地区。加上此前深圳、苏州、雄安新区、成都四地及北京冬奥会场等试点地区，数字人民币试点已经形成“10+1”的格局。

在数字人民币刚推出之初，曾有观点认为，数字人民币钱包将要替代支付宝、微信支付等电子钱包。但随着试点的稳步推进，人们发现多种支付方式可以并存，数字人民币并未改变现有支付服务市场的竞争格局。试点用户或可通过支付宝使用数字人民币进行线下、线上消费。

专家介绍，数字人民币只是将用户电子钱包的货币形式从商业银行存款货币转换为央行数字货币，而支付宝、微信支付等电子钱包依然会作为钱包载体继续发挥其原有作用。

从目前的试点情况总结，数字人民币和支付宝、微信主要有两大区别：1.不需要网络便可交易。比于微信和支付宝，数字货币的主要看点在于支持双离线交易，也就是说即使没有网络，也可以通过钱包间“碰一碰”的方式完成交易，整个过程更为便利。2.不需要“服务费”。微信、支付宝的取现，都需要手续费。而中国人民银行副行长范一飞此前发布文章《关于数字人民币M0定位的政策含义分析》指出，数字人民币不计付利息，具有非盈利性，追求的是社会效益和社会福利最大化。因此，人民银行对数字人民币执行与现金一致的免费策略。人民银行建立免费的数字人民币价值转移体系和金融基础设施，不向发行层收取兑换流通服务费用，商业银行也不向个人客户收取数字人民币的兑出、兑回服务费。（记者 倪明）