“网购式尽孝”重在心意

每到一年一度的母亲节，关于“你是怎么给妈妈过节”的讨论随即而起，今年也不例外。除了集体“晒妈”等常规操作之外，一种名为“网购式尽孝”的现象也引起人们热议。

所谓网购式尽孝，指年轻人因为不能陪在父母身边，于是通过“买买买”的方式尽孝心。网购的东西也五花八门，从鲜花到水果食品、化妆品，还有一些需要父母反复研读说明书才会使用的“黑科技”电子产品……凡此种种，无非是为人儿女的牵挂。

网购式尽孝其实并非今日才有，早在网购尚不知何物的年代，不少外出工作的游子就会定时定点地给家里寄回包裹，讨父母开心之余，更希望能让他们安心。当年的包裹与如今的快递无异，都是装着儿女的牵挂。互联网和物流行业快速发展的今日，这份牵挂变得更加多样化、便捷化和“零碎化”。正如不少儿女隔三差五就会给父母下个单，天气热了买个瓜，天气冷了添件衣，即便自己不在父母身边，也能时刻照顾到他们的生活起居。

网购式尽孝虽有温情的一面，但也有无奈的一面。如果条件允许，谁不想多陪陪父母呢？可现实中，当子女由于工作、学习、结婚等原因而不得不离家时，网购成为不少儿女最便利、却又最无奈的补救方式——希望能用一个个包裹，安抚孝顺父母的同时，也填补自己不能陪在父母身边的遗憾。

网购式尽孝重在心意，而非形式。其实，能理解儿女难处的父母，都会欣然接受这份新奇的礼物，期待着每一天来自不同快递公司的问候，每一份从天南海北寄来的包裹。那些在旁人看来琐碎且微不足道的东西，对他们而言弥足珍贵。

温情，不能掩盖问题。在网购式尽孝现象的背后，其实也隐藏着“空巢老人”的养老问题。随着社会老龄化程度加深，这一问题势必更加严峻，这值得我们所有人深思。从社会层面，政府不妨考虑出台更多有针对性的政策，逐步完善落实探亲假、带薪休假等制度，让常回家看看不再难。而为人子女，也要尽可能创造条件，多回家陪陪父母。毕竟，孩子才是父母最愿意收到的“快递”。