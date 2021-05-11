驾驶证电子化明年全国全面推广

记者从公安部举行的新闻发布会上了解到，公安部将推出“我为群众办实事”公安交管12项便利措施，其中包括6月1日起在天津、成都、苏州3个城市试点机动车驾驶证电子化。

公安部交管局副局长刘宇鹏介绍说，公安部决定自2021年6月1日起，在天津、成都、苏州3个城市试点机动车驾驶证电子化，为驾驶人提供在线“亮证”“亮码”服务，更便利群众办事出行。

电子驾驶证具有统一性、实时性、安全性3个特点：一是统一性。通过“交管12123”APP发放，电子驾驶证式样全国统一。电子驾驶证与纸质驾驶证具有同等法律效力。二是实时性。电子驾驶证通过全国公安交管电子证照系统生成，动态显示驾驶证状态，方便实时查询、实时出示、实时核验。三是安全性。采用数字签名防伪技术，有效防止篡改、伪造，保证电子驾驶证真实唯一、安全可靠。

电子驾驶证的应用将实现“三个便利”：一是便利申领。3个试点城市的驾驶人可登录“交管12123”APP个人账号领取电子驾驶证，申请时驾驶证应在有效期内，提交本人6个月内电子版证件照。二是便利出示。电子驾驶证可适用于执法管理、公共服务等多个场景。驾驶人可登录“交管12123”APP，实时查询、出示本人电子驾驶证，离线时也可使用APP上已生成的电子驾驶证。三是便利使用。在办理交管业务、驾车出行、租赁车辆等活动中，公安交管部门、相关行业可在线核验电子驾驶证。执法查验时，对驾驶人出示电子驾驶证的，公安交管部门不再查验纸质驾驶证，通过执法终端在线核查驾驶证信息。办理交管业务时，驾驶人可出示电子驾驶证办理车驾管、处理交通违法、处理交通事故等业务，无需再提交纸质驾驶证，但有需要扣留驾驶证情形的，仍需出示纸质驾驶证。保险理赔、租赁车辆、职业招聘时，驾驶人可出示电子驾驶证，相关单位在线核验驾驶资质。

3个试点城市发放的电子驾驶证在全国范围内有效。下一步，将在试点基础上，进一步完善信息系统，健全配套制度，扩大应用场景，下半年再选择部分地方扩大试点，2022年全国全面推广。（记者 林靖）