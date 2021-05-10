宝洁献礼母亲节：用心发现妈妈的快乐

5月9日是今年的母亲节，宝洁中国深入洞察妈妈们的日常，联合人民网在社交平台上发起“快乐做妈妈”活动，旨在鼓励妈妈们在日常生活中发现小确幸，也让大众了解到好妈妈从来没有标准和定式，做母亲也能是轻松和快乐的。

据了解，5月6日，宝洁中国首发《快乐妈妈学院》视频，通过打通快手、微博、微信、抖音等传播渠道，实现内容共振，献礼今年母亲节。该视频一经上线，播放量迅速破百万，获得关注。同时，宝洁还携手人民网共同发起#妈妈的100种快乐#话题，邀请所有妈妈们一同分享生活中的小确幸，在话题中挖掘更多妈妈的乐趣，看到不一样的快乐妈妈。

宝洁旨在通过展现不同家庭的快乐瞬间，以及现代年轻妈妈们不同的生活方式和社会价值，鼓励妈妈们给自己放松“减负”，保持积极向上的生活状态，在照顾孩子和实现自我之间找到平衡，同时也希望中国的妈妈们能快乐每一天。

据宝洁相关人士介绍，从2018年开始，每年的母亲节宝洁都会从不同角度去探索母亲的角色和母爱的意义。今年宝洁所传递的“快乐做妈妈”态度，得到全国多地媒体的肯定与支持，与此同时，不少明星也纷纷加入转发的行列，并在微博上分享了他们所理解的妈妈快乐的真谛，祝福所有妈妈们节日快乐，快乐做自己，以此助力#妈妈的100种快乐#话题传播。

来自全国各地的妈妈们纷纷踊跃晒出她们的快乐日常，#妈妈的100种快乐#话题在微博平台上线的短时间内便获得了破16亿的阅读量以及超160万的讨论热度；快手平台上也吸引3.9亿播放量及近63万的参与作品。宝洁将这些妈妈们的快乐片段汇集成《当代妈妈图鉴》短片，联合人民网在微博与快手平台共同发布。宝洁还同步在电商平台推出了“快乐妈妈，洗护好礼”优惠活动，为快乐妈妈送上节日的祝福及优质产品，让更多的妈妈切切实实感受到快乐做妈妈的真谛。