贵州茅台辛丑牛年生肖酒文化巡展走进贵阳

5月9日，贵州茅台酒股份有限公司辛丑牛年生肖酒文化巡展·贵阳站启幕。

启动仪式。受访者供图

据了解，这是自2月4日线上首发后，茅台股份辛丑牛年生肖酒正式走向线下。在首站走进贵阳之后，茅台股份牛年生肖酒文化巡展还将陆续走进济南、郑州、广州、北京、西安、成都、石家庄、南京等8座城市，通过巡展活动这一平台，在品牌推广、文化传播上发力，把茅台股份生肖产品的设计理念、文化内涵、一流品质传播到全国各地。

茅台生肖“四牛”同台

在开场节目《十二生肖》的舞台秀中，以“喜牛耕幸福生肖醉酱香”为主题的茅台股份辛丑牛年生肖酒文化巡展·贵阳站，在贵阳生态会议中心正式拉开序幕。

辛丑牛年贵州茅台酒采用著名画家尼玛泽仁先生创作的《高原之舟牦牛》牛年生肖国画，还邀请著名书法家创作书法作品《辛丑牛年生肖酒铭》，再次将茅台文化与书画艺术巧妙融合。辛丑牛年贵州茅台酒瓶身为赤铁棕，主题词为“辛丑福聚和气致祥”。

茅台王子酒（辛丑牛年）瓶身颜色以玳瑁黄为主色调，同时瓶身配以国瓷开片工艺，文化传承中略带轻奢时尚，分为两款：500ml规格产品以《芒神春牛图》为蓝本，创作民俗画，赋予生肖酒鲜活的表现力。2.5L规格产品突破创新，独创全新坛形，采用插画满包工艺，特邀国家一级美术师李延声潜心绘制《双牛图》。

贵州大曲酒（辛丑牛年）延续了以往整体风格，运用丹霞渐变色彩、大地线条纹理，特邀中国艺术研究院著名画家孟祥顺先生借鲁迅“横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛”之赞语，集传统文化艺术之大成，精心绘制《福牛赞》。

活动现场还为现场属牛的嘉宾送上一个大大的惊喜——在抽奖程序中录入了所有属牛嘉宾的名单，通过抽奖为一位幸运者送上茅台股份（辛丑牛年）生肖酒全家福产品。

茅台酒股份有限公司副总经理王晓维致辞。受访者供图

“站在新的历史起点上，面对人民群众对美好生活的更高迫求，我们将以高质量发展统领全局，砥砺奋进再出发，迎来更加广阔的发展空间。”王晓维在代表贵州茅台致辞时表示，将致力于品质领航，不断提升质量茅台内涵，形成支撑高质量发展的硬核力；全面培育创新发展动能，不断巩固和提升茅台的品牌形象；致力于文化赋能，用心用情讲好茅台故事，推动文化茅台走深走实。

别开生面的生肖酒文化巡展

在以“牛奋盛世”为主题的展览长廊两侧，摆放着贵州茅台的4个品牌从马年到鼠年的22款生肖酒，吸引观展者驻步观看。每瓶生肖酒的上方，都展出了独属于自身的书画作品，让观者对茅台生肖文化一目了然。

活动现场，国家文物鉴定委员会委员、故宫博物院研究室原主任余辉到场，为嘉宾娓娓阐述生肖牛文化。他表示，早在春秋时期，已形成十二生肖记录十二个时辰。生肖文化演变至今，逐渐成为了一个民族不能更改的标记和烙印，在历史中集华夏精华凝聚民族智慧之文化，成就生肖文化历史之韵、文化之魂。

“丑，牛也，大鼻长颈。”余辉介绍，1975年在湖北云梦睡虎地十一号墓地出土的秦简，就有关于生肖牛的记载。作为十二生肖中最早被唤醒的动物，生肖牛的特征是诚实、勤勉、踏实，不抢风头，在五行中占据了水和土，象征风调雨顺。同时，牛也象征着经济运行的上升态势。

此次文化巡展上，余辉还特意从浩如烟海的故宫书画藏品中，精选了唐代韩滉《五牛图》卷、北宋祁序《江山放牧图》卷、南宋佚名《柳荫牧牛图》页、元代佚名《农村嫁娶图》卷（部分）、明代沈周《杂画》册之一《水牛》、清宫佚名《耕织图》页等与“牛”相关的作品，娓娓道出传世名画背后的历史和传奇，让观众如痴如醉。

在他看来，有着5000多年历史的中国传统文化，是百代先祖留给国人最宝贵的精神文化遗产，其中就包括赋予到生肖牛身上的人类的道德情操和精神品德。

余辉认为，当今的茅台已近进入了一个新的发展时期，酒文化与生肖艺术有机结合，是茅台文化的具体体现。有了生肖文化的加持，可以使茅台走得更稳、更远，在世界范围内传播得更为持久。

文化艺术与品位生活相遇

文化巡展上，辛丑牛年贵州茅台酒《高原之舟牦牛》作者尼玛泽仁和贵州大曲酒（辛丑牛年）《福牛赞》作者孟祥顺，与观展嘉宾分享了这两幅画的创作过程和艺术构思。

尼玛泽仁表示，牦牛和其他牛不一样的是，它能在高寒地区生存，藏族人民的衣食住行都和牦牛相关，牦牛对于藏族人民具有特殊的重要意义。

对《高原之舟牦牛》这幅画，大家好奇的是，为什么图中的牦牛会带着红飘带。尼玛泽仁解释，当牦牛活着的时候有重大贡献时，主人就会在它的耳旁系上红绸，让它回归自然，让更多人知道它的功绩。

在他看来，茅台文化中也有着孺子牛精神，他希望借鲁迅“横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛”之赞语，通过《福牛赞》这幅作品激扬大家发挥“牛”精神。

活动现场，尼玛泽仁和孟祥顺还留下了墨宝，贵州茅台也向两位艺术家回赠了特别的贵州茅台酒（辛丑牛年）。

用牛的精神担当时代使命

此次茅台牛年生肖酒文化巡展还同步举行了“茅台王子·明亮少年”“贵州大曲·点滴有爱”两个公益项目的捐赠仪式，用奉献牛的精神，担当时代使命。

酱香酒公司党委书记、董事长张旭，“茅台王子·明亮少年”全国项目管理委员会主任王庆云，代表酱香酒公司及全国茅台王子酒经销商将2021年募集的2000万元善款，捐赠给贵州省青少年发展基金会，用于“茅台王子·明亮少年”公益项目；酱香酒公司党委副书记、总经理李强清，“贵州大曲·点滴有爱”全国项目管理委员会主任叶艳丽，代表酱香酒公司及贵州大曲经销商将2021年募集的600万元善款，捐赠给贵州省慈善总会，用于“贵州大曲·点滴有爱”公益项目。

捐赠仪式。受访者供图

据悉，今年这两项公益活动启动后，从倡议发出到活动当天，10天时间，茅台王子酒和贵州大曲经销商积极响应，分别为“茅台王子·明亮少年”和“贵州大曲·点滴有爱”两个公益基金募集善款2000万元和600万元。

“加上这两个公益基金之前募集的4300万元，以及‘汉酱·匠心传承’募集的800万元，茅台酱香系列酒的三大公益基金已累计募集款项达7700万元，充分展现了茅台大企业有大担当社会责任感和企业理念。”酱香酒公司负责人说。