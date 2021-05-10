百时美施贵宝康睿捷：为健康中国贡献加速度

近日， 在2021年中国发展高层论坛上，百时美施贵宝董事长兼首席执行官康睿捷（Giovanni Caforio）以视频形式参会，在“发掘银发经济潜力”分论坛上发表主题演讲，并带来了该公司在中国的最新发展路线图。

康睿捷表示，“健康中国2030”是为了提高全体中国人民的健康水平，而作为参与者和贡献者之一，百时美施贵宝则希望用创新这一公司发展的源动力，为健康中国贡献加速度。

“我们的前沿科技与研发平台涵盖小分子、生物制剂和细胞疗法，这使得我们拥有业内丰富且具有前景的产品管线之一。作为一家生物制药企业，我们的愿景是引领科学，改变患者生命。”康睿捷说。

“我们希望将更多的创新药物带到中国，使更多的中国患者用上与国际同步的先进药物和治疗方案。”康睿捷表示，通过与合作伙伴的密切协作，将在未来五年内全力加速把全球创新成果引入中国，计划在免疫肿瘤、血液学和免疫学等领域引进近30个突破性创新产品和适应症。

他还透露，如今，中国正在成为该公司全球研发、制造、商业和创新中心之一。“我们在中国拥有1400名员工，公司正在扩大组织、提升能力，致力于成为中国领先的生物制药公司。到2025年，研发和商业运营团队的员工数量将超过目前的两倍，致力于将创新药物引入中国。”康睿捷说。

“我们深知，为如此庞大的人口提供高质量的医疗服务是一项巨大挑战，而中国政府正在探索建立多层次医疗支付体系，从而实现创新支付。”康睿捷介绍，百时美施贵宝正在与各界伙伴积极合作，努力推动创新的患者可及模式。

康睿捷还透露：“目前，在珠海、上海、佛山、广州、杭州、温州、南京、苏州、大连、桂林、南通、徐州等城市，我们与各级政府合作，推动创新药物纳入当地的地方补充商业医疗保险。以珠海为例，该市出台了补充商业医疗保险项目后，极大提高了癌症患者对于创新药物的可及。”