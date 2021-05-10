“五一”假期，很多新人利用节假日举行婚宴。笔者发现，在一些婚宴上，由于菜太多，上菜速度快，不少菜都没有吃完，“光盘”目标更是没有实现。

为了讨个好彩头，有的婚宴一桌要上十几道乃至二十几道菜。因为是婚宴，很多客人不好意思把剩菜打包带走，或者嫌弃是多人吃剩的，不愿意打包，造成不小浪费。即便是在农村，婚宴菜品这些年也在创新，菜数在增加，一桌十几道菜已是普遍情况。

婚宴有一定特殊性，在某种程度上体现着主人的盛情。婚宴“光盘”，可能会被视作主人的“小气”“抠门”，被客人诟病。所以，即便是一些平时很节俭的人家，也会在举办婚宴时产生“浪费一次”的想法，预订时“宁多勿少”。这样一来，“盛宴”也就成为了“剩宴”。

一饭一菜当思来之不易。开展“光盘行动”，婚宴不能例外。一方面，要加强宣传教育，引导人们从思想上认识尊重劳动、节约粮食的重要意义，逐步改变举办婚宴的老观念、老做法，精准点菜不浪费；另一方面，相关部门应制定具体措施，落实好反食品浪费法的规定，将“光盘行动”落实到包括婚宴在内的每一个领域。（拓兆兵）