文创产品不宜盲目跟风

“五一”假期，四川德阳广汉市三星堆博物馆一款新上市的“面具冰激凌”火了。此后，各地官微发起“文创雪糕挑战”，一场大型“连续剧”开演。

各地在文创雪糕方面跟得这么快，折射出景点对文创类产品的强烈需求。由于雪糕主要是在本地销售，不会导致恶性竞争，只要创意好、味道好、质量合格，市场应该欢迎这样的跟风。

但是，某些文创产品的盲目跟风行为值得警惕。如果不顾自身资源禀赋、不审视自身的文化内涵和文化特质，不分青红皂白地简单模仿复制，这样的“文创产品”就难以让消费者买账，很快就会被市场淘汰。比如，前几年“故宫日历”面世后，仅仅几年，各类文创日历便“泛滥成灾”，现在只有少数文创日历还算受欢迎。

景区文创产品的目的，在于使景区文化得以延伸，使之成为游客游览之后的文化体验载体，最终让游客对景区念念不忘、愿意再来。文创领域的这种跟风必须是以自身文化内涵为“主料”，否则，只能是来来回回折腾，不但不能促进景区高质量发展，反而影响了景区形象。（丁慎毅）