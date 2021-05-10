来一场网络空间“大扫除”

网络空间是亿万民众的精神家园，不是少数人发泄个人私愤、谋求不义之财的垃圾场。网络空间天朗气清、生态良好，符合人民利益；网络空间乌烟瘴气、生态恶化，不符合人民利益。针对管网治网中面临的新挑战、新问题，针对一些影响面较大、危害性较强、群众深恶痛绝的网络乱象，有关部门要高度警惕依法履职，确保整治工作不折不扣落到实处。

国务院新闻办公室日前举行2021年“清朗”系列专项行动发布会，国家网信办副主任盛荣华介绍，要出“重拳”治理网络乱象滋生蔓延，针对突出问题，打好攻坚战、持久战，要在全网开展“大扫除”，为建立管网治网长效机制积累经验。通过专项行动，集中时间、集中力量解决群众反映强烈的一些问题，进一步提高群众在网上的获得感和幸福感。

近年来，我国数字经济欣欣向荣，互联网应用百花齐放，有力支撑疫情防控，同时为构建新发展格局提供了强大支撑。截至2020年年底，我国网民规模达9.89亿，占全球网民的五分之一，互联网普及率达70.4%，高于全球平均水平。数字经济快速发展，网络带给人们更便捷的生活，与此同时，管网治网工作也面临着许多新挑战、新问题。

近日引起广泛关注的综艺节目“打榜倒牛奶”事件，是“饭圈”曝出的新乱象，也是管网治网过程中面临的新问题。“饭圈”是一个网络用语，是粉丝圈子的简称，“饭圈”多是明星经纪公司依托网络而培养组织起来的追随者群体。“打榜倒牛奶”只是青少年无底线追星乱象之一，“饭圈”衍生的问题还包括因追星造成群体撕裂、网上谩骂互撕、人肉搜索、造谣攻击、过度消费甚至大额消费，等等。各种“饭圈”乱象让网络空间充斥着金钱和戾气。“饭圈”乱象也是综合乱象，涉及平台纵容及商家不良行为等其他社会问题。

“饭圈”乱象是当前网络上一个比较突出的问题，但也只是涉及未成年人网络环境问题的冰山一角。目前各类服务端APP都上线了“青少年模式”，虽然取得一定效果，但依然有不少漏洞和薄弱环节，同时一些社交平台也存在着色情低俗、血腥暴力、封建迷信等影响青少年身心健康、妨碍青少年上网学习的不良内容。随着短视频、直播平台的快速崛起，还带来了未成年人打赏主播、沉迷网络等问题，引起广大家长普遍担忧。

事实上，不仅未成年人需要“清朗”网络环境，对广大人民群众而言，也普遍期待开展一场网络空间“大扫除”。与现实社会一样，网络空间并非“净土”：淫秽色情、赌博诈骗信息屡禁不绝；一些自媒体账号为获取流量，制造虚假谣言、恶意营销炒作，还有网络水军、流量造假、黑公关等顽瘴痼疾反复兴风作浪；弹窗推送新闻信息热衷“标题党”文章，不时刻意歪曲解读重大政策制造杂音噪音，经常传播低俗、八卦和惊悚信息。同时，一段时间以来，一些人打着所谓“反思”“解密”的旗号在互联网上散布历史虚无主义有害信息，严重污染了网络环境，群众对此反映强烈。

网络空间是亿万民众的精神家园，不是少数人发泄个人私愤、谋求不义之财的垃圾场。网络空间天朗气清、生态良好，符合人民利益；网络空间乌烟瘴气、生态恶化，不符合人民利益。民有所呼，我有所应，针对管网治网中面临的新挑战、新问题，针对一些影响面较大、危害性较强、群众深恶痛绝的网络乱象，有关部门要高度警惕依法履职，确保整治工作不折不扣落到实处，不放空炮不走过场，久久为功长期坚持。

必须以铁的决心、铁的作风从严整治网络乱象，以铁的手腕来一场网络空间“大扫除”。要对“饭圈”的非理性、无底线等问题进行常态化治理，让其在法律法规及社会主流价值体系之下规范发展，“清朗”系列行动要为青少年健康成长护航。同时，要回应群众关切，通过开展专项行动扎扎实实地解决群众反映集中的突出问题，努力营造风清气朗的网络环境，营造有利于亿万民众身心健康的网络环境。（樊大彧）