北京：各区出招鼓励中小学生动起来

日前，西城区《贯彻落实新时代学校体育工作的实施方案》发布暨“跳动校园”西城区中小学跳绳系列活动启动仪式在北京十四中举行。 本报记者 甘南摄

本报记者 李祺瑶 牛伟坤

体育课主打“好玩儿”，课后服务一半以上时间用以开展体育运动，不同特色的校级、区级运动会贯穿全年……按照市教委发布的《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的行动方案》，近期各区教委陆续亮出体育改革方案，从体制机制上鼓励孩子们动起来，提升体质健康水平。

■ 体育教学花样翻新

丰台五小二年级的体育课上，孩子们正在参加“快乐的小司机”“幸福的小矿工”等游戏活动，他们分成不同的“战队”，根据老师的指令完成动作。与一般的体育课不同，这种贯穿游戏和竞赛的体育课格外受孩子们的欢迎，“太好玩儿了！我们现在都盼着上体育课呢。”下课铃声响起，孩子们的小脸红扑扑的，仍意犹未尽。

“我们开展体育课的宗旨就是让老师们有目的地带着孩子们去玩儿。”该校教导主任顾劲松说，作为全区体育课程改革实验校，该校早在2019年就开始探索“好玩儿”的体育课，全校学生体测成绩逐年提升。北京教育学院丰台分院艺体教研室教研员张彤介绍，之前体育课大多是技术教学，老师们以教会某个技术动作为目标；如今丰台区正在探索的“体育大课程”模式，聚焦速度、耐力、柔韧性等五大素质，以游戏和竞赛为主要教学方式，让孩子们充分感受运动的乐趣。据介绍，这种新式体育课年内将在丰台区所有小学里推广。

在海淀区羊坊店中心小学，“体育课联排”正成为新时尚。“同一个年级的体育课排在一个时间段，既便于开展集体性的教学，也便于年级间开展比赛，以赛促练，提高学生上体育课的积极性。”该校体育老师吕明月说，从今年4月起，学校所有年级每周都有5节体育课，“其中3节为常规体育课，1节改为体能课，还有1节采用走班制，让学生选择自己喜欢的体育项目课程。”海淀区教委副主任吴谨介绍，目前该区所有中小学均能保证学生每天在校内锻炼1小时，所有小学实现每周5节体育课；初高中则根据现有资源进行课时调整，初中保证每周4至5节体育课，高中每周3至5节体育课。

■ 课后超一半时间开展运动

不仅体育课“上新”，学生课外体育锻炼的内容也更丰富了。

西城区日前启动“跳动校园”系列活动，该区所有中小学将实现人人会跳绳、班班有比赛、家庭齐参与，跳绳运动全覆盖。在课时安排上，各校将利用大课间、课间活动、体育课、课后三点半等时间段，让学生走出教室，开展跳绳运动。一根小跳绳，还将带动家长也动起来，各校将加强家庭指导，通过学生锻炼带动家庭成员锻炼，开展家庭线上打卡跳绳、家庭跳绳比赛等活动。

羊坊店中心小学不仅在每个学段增开了10余项拓展类课程，还开展了零点体育晨练微课堂，以及融合素质操、体育游戏等课间操。海淀区西苑小学则充分利用学校场地及校园周边活动场所，在课后开展足球、跳绳等特色社团活动。吴谨介绍，海淀区各校课后服务时段都会拿出一半以上时间开展特色体育活动，“各校开展的活动要与学生体质健康水平结合，我们倡导各校成立‘小胖墩’训练营，在家长和学生自愿的前提下，体质健康不达标的学生可以在放学后，由老师组织进行体育锻炼，通过兴趣培养带动学生的体质提升。”

为保证每天实现课外运动1小时，海淀区明确各校要给家长开体育锻炼“菜单”，鼓励学生在家动起来，例如人大附小已经开展了家庭亲子运动会，各班在“云端”评比家庭运动效果。

■ 特色竞赛活动贯穿全年

学生们不仅要勤锻炼，还要常比赛。各区都将开展丰富多彩的体育竞赛活动。

海淀区将通过每年春、秋两季区级运动会选拔体育人才，同时倡导各校每年创新运动会的举办形式。吴谨举例说，图强二小举办了民族体育传统项目“脚斗娃”运动会，海淀实验二小开展“冬奥主题体育嘉年华”，清华附小的田径运动会秉承大学的体育传统……通过各具特色的校级活动，激发起每一个孩子的兴趣，实现人人参与的目标。

西城区将举办中小学生体能比赛、跳绳踢毽比赛、体质健康测试赛、武术比赛、冬奥知识竞赛等活动。每个学校都有班级和年级的体育周赛、月赛、季赛，一年至少两场校级运动会或体育节。

为让学生放心参加体育锻炼，西城区在原有学生保险的基础上，为全区所有学生上了运动意外险。海淀区则将加强与北京体育大学、北京师范大学、首都体育学院等高校的对接，形成大中小一体化的体育教研和体育师资培养模式。