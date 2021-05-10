“名表”两千元一块？全都是假货

近日，广州越秀警方根据群众举报线索，打掉一个涉嫌销售假冒名牌钟表的作案团伙，捣毁销售窝点1个，现场抓获涉案人员6人，查获16个品牌的假冒名牌钟表共1057块手表，涉案金额约8900万元人民币，有效维护了品牌企业的正当权益和正常的市场经济秩序。

“名表”店只做“闭门生意”，还设暗门

今年初，越秀警方接到群众举报，称其在站西路某商场购买了两块知名品牌手表，后来怀疑这两块手表都是假表，遂报警。

经品牌公司鉴定，该两块手表确是假冒产品。经了解，该群众购买到的手表每块大约2000元人民币，也就是不法分子所称的“批发价”，而据品牌公司介绍，该两款手表正品价每块均超2万元人民币，二者价格相差甚远，极大侵害了合法品牌企业利益和正常的市场经济秩序。

经侦查发现，该销售假冒名牌钟表的团伙以邓某为首，在站西路某商场租了一个集仓储和销售为一体的档口，家族成员为主要负责人，还雇用多名无业人员作为流动兜售和“看风”团伙成员。其主要作案模式是由多个兜售和“看风”团伙成员在档口楼下附近的街面物色顾客并对其进行兜售，直接问顾客“要不要手表”，没说是正品，也没说是仿货。

该档口平时是关闭上锁的，没有人带根本进不去，如顾客有购买意愿，则将其带至档口进一步洽谈销售。档口内摆满了各种“知名品牌手表”，为了逃避打击，档口还专门设计了一个暗门，从手表展柜中推开暗门，可进入到另外一个展厅，里面则摆放了更多的假冒品牌手表。每成功兜售一单就由老板邓某发放“提成”，而邓某等主要负责人则负责进货和发货，除此以外还进行网上售卖，该团伙每日出货量甚多，获利巨大。

查获“知名品牌手表”千余块，涉案金额8900万元

越秀警方分析线索，全面排查嫌疑人的资金流、信息流，逐步掌握相关销售窝点的所在位置、主要嫌疑人的身份信息、联系电话以及销售额等情况。1月19日，越秀警方组织警力展开统一收网行动，现场捣毁销售假冒知名品牌手表窝点1个，抓获邓某等6名销售假冒注册商标商品的嫌疑人，查获涉案16个知名品牌共1057块手表，涉案金额约8900万元。经鉴定，上述涉案钟表均为假冒注册商标的商品。目前，案件正进一步侦办中。（李栋）