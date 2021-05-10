无痛分娩推行多年 全国普及率仅30%

“90后”妈妈何静回忆起生产经历时感叹，经过生孩子10小时的阵痛后她已筋疲力尽，最后只能“由顺转剖”。和何静一样，分娩疼痛是不少母亲不敢回首的记忆。无痛分娩在我国推行多年，为何仍有很多女性难逃分娩之痛？

数据显示，目前我国平均分娩镇痛普及率约30％，麻醉医师和助产士人员短缺、收费标准不明确等因素，阻碍了分娩镇痛的进一步推广。

数据

2019年3月，913家医院成为第一批国家分娩镇痛试点医院。这些医院在2017年底的无痛分娩普及率是27.5％左右，经过3年努力，2020年底达到了53.2％。

目前我国平均分娩镇痛普及率大约在30％，较2018年全国平均不足10％已有较大提升。

据统计，我国麻醉医师的数量为9.2万人，平均每万人配备0.6个麻醉医师，而发达国家平均每万人能配备2.5至3个麻醉医师（或麻醉从业人员）。

现状：分娩镇痛普及率提高但仍处低位

何静告诉记者，本来医生说宫口开三指就能“打无痛”，但当晚生产的产妇太多，一直排队等麻醉师来。“直到我进产房也没能打上‘无痛’。”

记者调查发现，近年来，随着分娩知识的普及，越来越多人会选择自然生产。但自然生产的痛，确实让不少女性继续选择剖宫产。在金融机构工作的胡青青表示，她在10年前生孩子时选择了无痛分娩，“我预约到麻醉师，顺利接受无痛分娩，当麻药注入身体后才感觉‘活’了过来。”

北京大学第一医院麻醉科主任医师曲元也是一位母亲，她体会到了分娩镇痛带来的好处，“可让更多女性更有尊严、更加得体地成为母亲”。

2018年11月，国家卫生健康委员会下发《关于开展分娩镇痛试点工作的通知》。2019年3月，913家医院成为第一批国家分娩镇痛试点医院。据国家卫健委分娩镇痛试点专家工作组组长米卫东介绍，这些试点医院在2017年底的无痛分娩普及率是27.5％左右，经过3年努力，2020年底达到了53.2％。

浙江大学医学院附属妇产科医院副院长陈新忠表示，越来越多的产妇主动要求使用分娩镇痛。浙大妇院产科主任陈丹青表示，分娩镇痛推广降低了该院剖宫产率约10%。“过去人们以为打麻药会影响孩子智力，导致产妇记忆力下降、奶水不足等，通过科普这些说法已成‘过去时’，分娩镇痛已成医生、产妇、家属的首选。”陈新忠说，该院70％左右自然分娩的产妇选择分娩镇痛方法。

今年两会期间，北京协和医院教授黄宇光提到，目前我国平均分娩镇痛普及率约在30％。这一数据较2018年全国平均不足10％已有较大的提升，但是相比于发达国家80％至90％的比例，我国的普及率还是偏低，同时东西部差异显著，同一省份不同地区也有明显差异。

记者了解到，杭州一家三甲医院2020年药物分娩镇痛率为45％左右。北京常春藤无痛分娩基层行公益项目对内蒙古自治区10个盟市、30家医院的调查显示，2021年平均分娩镇痛率已从2018年的18％提升至24％，但其中仍有一半的医院不足10％。

原因：相关医师短缺、收费标准不明确致推广难

多位受访专家表示，分娩镇痛推广当前仍面临一些困境。首先是麻醉医师和助产士人员短缺。米卫东认为，分娩镇痛推广中首当其冲的难点是人员缺乏，尤其是麻醉医师。近年来，我国医疗对麻醉的需求量在持续上升，尽管麻醉医师的人数在增加，但仍不足以支撑临床麻醉的需求量。除了药物镇痛外，其他非药物镇痛手段如拉玛泽呼吸法、穴位按摩等主要依靠助产士实施，而助产士短缺成为分娩镇痛推广的另一掣肘。

曲元提到，目前分娩镇痛推广的难点并不在技术上，而在于跨科室协作的方式。“这并不是麻醉科一科的事，需要产科、新生儿科等多科协作。”

在2020年下决心推广分娩镇痛前，内蒙古科技大学包头医学院第二附属医院的分娩镇痛率仅10％左右，在2021年比例达60％左右。该医院院长党彤介绍，合理的利益分配是关键一步。过去该院施行分娩镇痛的奖金全归麻醉科，如今该院将奖金均等分配给产科和麻醉科；科室内部不再对这项奖金进行二次分配，直接给施行分娩镇痛的医师。

记者调查发现，收费政策不完善也影响了分娩镇痛推广。据了解，分娩镇痛相比普通椎管内麻醉耗时更长、技术难度更高，但不少省区市尚未出台分娩镇痛专项收费标准。“许多省市的情况显示，如能将收费标准很好落实下来，分娩镇痛的比例会有不同程度的上升。”米卫东说。

专家视角：分娩镇痛安全性高，可减轻60％至90％疼痛

多位专家表示，目前我国的分娩镇痛技术十分成熟，镇痛性强，安全系数高，较为主流的椎管内阻滞分娩镇痛能帮助多数产妇减轻60％至90％的疼痛，适用范围广，经产科和麻醉科评估合格的绝大多数产妇都可使用。

“分娩镇痛所使用的麻醉药物是不经血液的，而是通过神经阻滞起效，且分娩镇痛麻醉用药量少，仅是剖宫产的十分之一左右，对胎儿的影响微乎其微，安全性非常高。”曲元说。

面对医院的“麻醉医师荒”，米卫东表示，需要加速完善麻醉医师培养机制，吸引更多青年人才加入麻醉学领域，同时麻醉科医师应加强对分娩镇痛知识的学习与更新，了解掌握分娩镇痛领域的新技术，开发拓展麻醉新型药物、设备，完善麻醉管理，提高麻醉医疗服务效率。

陈新忠建议，当前要增加综合性医院的麻醉医师和助产士人手，建立以麻醉医师为主导、产科医师、助产士、麻醉护士等组成的协作团队，医院作为提供服务方要思考如何扩大服务能力，同时基层医疗机构的剖宫产理念有必要继续纠正。

国家卫健委人才交流服务中心副处长李方介绍，目前天津、北京、湖南、重庆、湖北、辽宁、陕西等地已经明确下发了分娩镇痛专项的收费标准，随着各省区市收费标准陆续出台，将进一步推动国内分娩镇痛的普及。医院方面要重视起来，对分娩镇痛的相关科室提供不止于经济方面的支持。（黄筱、冯歆然）