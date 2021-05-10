让无痛分娩成为送给母亲的“第一礼物”

几小时甚至十余小时的分娩疼痛，是不少母亲不敢回首的记忆。据新华社报道，目前我国平均分娩镇痛普及率约30%，麻醉医师和助产士人员短缺、收费标准不明确等因素，阻碍了分娩镇痛的进一步推广，让很多女性依然要面对这种难以承受之痛。

每年5月的第二个星期日都是母亲节，在这个节日来临之际，媒体关注“无痛分娩”的确很有意义。如果女性能够无痛分娩，“母亲之旅”无疑是个幸福的开端。无痛分娩在医学上称为“分娩镇痛”，是指使用各种方法使分娩时的疼痛减轻甚至消失。分娩镇痛方法包括非药物性镇痛和药物性镇痛两大类。这可以让准妈妈们不再经历疼痛的折磨，既能避免分娩时的恐惧，也能减少产后的疲倦。

2018年11月，国家卫健委发布《关于开展分娩镇痛试点工作的通知》，以提升分娩镇痛的覆盖范围，普及镇痛条件下的自然分娩，降低剖宫产率，增强医疗服务舒适化程度，提高孕产妇就医满意度。虽说这种试点提升了分娩镇痛普及率，但目前我国平均分娩镇痛普及率仅30%，与一些国家80%的普及率相比差距很大。

我国分娩镇痛普及率不尽如人意有多种原因。比如，部分孕妇或家属对分娩镇痛存在偏见，或认为会抑制宫缩引起产程延长及产后出血，或认为无痛分娩的用药尤其是麻药，会影响孩子的健康——有一种说法是麻药会让孩子变傻。但从医学科学角度来说，这些偏见缘于无知，与我们科普工作不到位有很大关系。

再比如，据说与医院妇产科部门利益有关。一方面，部分医院妇产科医生为了部门利益和个人利益，会鼓励孕妇剖腹产。另一方面，由于实施分娩镇痛缺乏政策鼓励，医院医生的积极性不够高。所以，分娩镇痛普及率能否提升，关键在于妇产科医生有没有动力，如果有动力就会引导、鼓励孕妇选择分娩镇痛。

据此次新华社报道，麻醉医师和助产士人员短缺、收费标准不明确等因素，也阻碍了分娩镇痛的进一步推广。这提醒有关方面在推广分娩镇痛前，有必要对影响推广的“拦路虎”进行全面梳理，以问题为导向出台改革措施，让更多孕妇了解和接受分娩镇痛，让更多妇产科医生成为分娩镇痛的“推广大使”。

无论是平时还是母亲节，几乎所有人都有一颗感谢母亲的心。如今可以送给母亲的礼物多种多样。但笔者以为，应该把无痛分娩或者分娩镇痛作为送给母亲的第一份“礼物”，让每一位女性在正式成为母亲之前的特殊时刻，能在无痛中度过，并体验作为母亲的幸福。从这个意义上说，无痛分娩是送给母亲的最好礼物之一。

感谢母亲，不妨从全面推广分娩镇痛开始。2018年开展的分娩镇痛试点工作，到今天已经3年左右了，应该总结试点得失，对成功经验进行推广，对不足之处进行完善，以加快进入全面推广阶段。只有以更加有力有效的措施全面推广分娩镇痛，才能加快提升分娩镇痛普及率，并有助于提升生育意愿。