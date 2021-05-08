你的社保，以后能在家门口的银行办业务

新华社北京5月7日电(记者姜琳)人社部近日印发《关于借助银行、基层平台等力量推进人社服务“就近办”的意见》，要求各地在持续提升人社部门线上线下自主服务能力基础上，引入银行、基层平台等力量，广泛开展人社服务合作办理或委托办理。2022年底前，基本形成以人社自主经办服务为主体、相关机构合作经办服务为补充的网点化服务格局，着力打造城区步行15分钟、乡村辐射5公里的人社服务圈。

意见还提出，应充分考虑不同银行在城区和乡镇之间的差异性定位，综合确定合作银行条件和服务标准，将有意愿有能力且符合规定的银行纳入合作范围，全面满足城乡居民服务需求。拓展合作服务方式，加强社会保障卡应用，强化身份识别功能，提供线上线下“一卡通”服务。利用合作机构网点，提供“一窗”服务。在合作机构摆放自助服务设备，实现查询、办理等功能，提供“一体”服务。对偏远山区及老年人等特殊群体，使用便携式服务终端，推行“背包客”上门服务。