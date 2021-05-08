北京：不值钱的废品也会有人上门收

硬纸板箱、塑料饮料瓶、废金属等“值钱的废品”有人收，但玻璃酒瓶、旧衣服、泡沫箱等“不值钱”的废品，明明属于可回收垃圾，却没有收废品的愿意回收。记者从北京市城管委了解到，年底前，本市将建成182座“可回收物中转站”，主要任务就是回收处理废玻璃、废纺织品、废泡沫箱、大件垃圾等“低值可回收物”，起到“托底回收”功能。这意味着“低值”废品，很快也有地儿卖了。

在华龙美钰小区，居民代治国预约的“废品回收”人员上门了，旧纸箱、包装纸托、装棉被的塑料包装袋、装生鲜的泡沫箱、玻璃瓶……废品回收员将代治国攒了一个多月的废品一一归类后，拿出电子秤进行称重。将所有废品称重计量后，废品回收员示意代治国掏出手机，“一共16块钱，我直接给您微信转账。”

像这样的“废品有偿回收”，白纸坊地区19个社区已经实现了全覆盖。西城区白纸坊街道办事处城市管理办公室主任张晓波告诉记者，白纸坊每个社区都已经各自建起了一个垃圾分类驿站，可以有偿回收废品。此外，还建起了13个可回收物固定回收点，并配备了7个可回收物流动回收车。如果居民不想前往回收点进行废品交投，也可以像代治国一样，预约回收员进行上门有偿回收。

“很多社会上收废品的只收硬纸板箱、塑料饮料瓶等回收价值高的可回收物。我们除了回收值钱的废品外，像泡沫箱、啤酒瓶、旧衣物等不值钱的废品，也都进行有偿回收。”北京金城信恒再生资源利用有限公司经营办主任尹波表示，回收上来的生活垃圾，不光可以积分，还可以进行微信、支付宝现金转账，满足不同居民的需求。

“下一步，我们还计划推出垃圾分类积分抵扣部分物业费活动，厨余垃圾、其他垃圾和可回收物都可以参与积分。”张晓波表示。

很快，全市的可回收垃圾都将有地儿收、有地儿处理了。市城管委固废处三级调研员吴润江告诉记者，今年，本市将再建设600座“生活垃圾分类驿站”。“目前，各区已建成了339座。下一步，将对符合标准要求的进行核实验收，不符合标准要求的则将进行整改。”

此外，本市还将建设“可回收物中转站”。吴润江表示，年底要建成182座，现在已经建成了151座。中转站的主要任务就是回收处理废玻璃、废纺织品、废泡沫箱、大件垃圾等“低值可回收物”，起到“托底回收”功能。

目前，本市已经建成了两座再生资源分拣中心，分别位于朝阳和密云。还有3座临时分拣中心已经投入试用，分别位于大兴和延庆。

吴润江表示，下一步，本市将从低值可回收物入手，出台相应政策措施，比如给予低值可回收物一些必要补贴等，引导企业通过上门回收等方式，促进居民家庭开展可回收物分类，做到应分尽分、应收尽收。（记者 张楠）