联合国粮农组织报告指出：国际食品价格持续上涨

联合国粮农组织（FAO）5月6日发布报告指出，4月份粮食价格指数连续第11个月上涨，预计未来全球小麦和玉米产量将增长。

报告指出，联合国粮农组织食品价格指数4月份平均上涨120.9点，环比上涨1.7%，同比上涨30.8%。

在各类食品中，食糖价格上涨幅度居首位，谷物价格恢复上涨趋势。从粮农组织食品价格指数分类指数看，食糖价格指数上涨了3.9%，同比上涨近60%；植物油价格指数4月份上涨1.8%，其中国际棕榈油价格上涨，大豆和菜籽油价格也进一步攀升，葵花子油价格略有回落；4月份肉类价格指数环比上涨1.7%，其中牛、羊和猪肉价格受到东亚地区强劲需求的支撑，禽肉价格保持稳定，全球肉类市场总体平稳；谷物价格指数4月份上涨1.2%，扭转了3月份短暂下跌的局面，同比上涨26%；4月份玉米价格上涨5.7%，同比上涨66.7%，主要原因是美国的玉米种植意向低于预期；4月份国际小麦价格总体稳定，大米、大麦、高粱价格疲软；4月份乳制品价格指数同比上涨1.2%，受来自亚洲的稳定进口需求推升，黄油、奶酪和脱脂奶粉价格上涨。

联合国粮农组织还发布了全球谷物产量、利用率、贸易和库存的新预测。预计2020年全球谷物产量为27.67亿吨，同比增长2.1%。2020年至2021年世界谷物利用率预计增长2.7%，反映出中国和美国的饲料使用量高于此前预期。由于中国和美国的玉米库存可能减少，2021年收获季节结束前世界谷物库存将下降至8.05亿吨，较之前的水平下降2.3%。同时，2021年全球谷物库存利用率预计将维持在28.3%，为7年来的最低水平。预计2020至2021年度，全球谷物贸易将达到4.67亿吨，同比增长5.9%，其中粗粮贸易增长最快，其次是大米和小麦；全球小麦产量为7.788亿吨，新一季小麦利用率将增加0.9%至7.7亿吨，到2022年收获季节结束时，全球小麦库存将增加3%，达到2.93亿吨的创纪录水平。对2021年全球粗粮产量的初步展望显示，由于巴西、中国、乌克兰和美国预计将增加种植面积，同时叠加欧盟产量恢复，全球粗粮产量可能会连续3年增长。（记者杨海泉）