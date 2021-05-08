暂时豁免疫苗专利是美国权宜之计

美国贸易代表办公室日前宣称，支持暂时豁免与新冠疫苗相关的知识产权保护，并表示将“积极参与世贸组织举行的相关文本谈判”。此举被部分舆论误读成“美国宣布放弃新冠疫苗知识产权”。然而，只要对美国的疫苗政策稍加了解，就不难发现，这不过是美国在全球道义责任压力之下的权宜之计，背后更有不少利益算计。

首先，美国态度转变的时机经过精心选择。此前，美国一直是印度和南非寻求疫苗专利豁免的主要反对者之一。此时突然转变态度，正逢美国内部疫苗接种压力降低和外部道义压力抬升，对本届美国政府而言，成本较低而道义收益不小。

当前，美国国内接种新冠疫苗需求下降，出现疫苗过剩。3月份数据显示，美国政府从多家企业抢购的新冠疫苗总数达到8亿支，足以供超过4亿人接种，而美国人口约为3.3亿人，疫苗过剩现象愈发突出。与此同时，自疫情发生以来，美国一直因“疫苗民族主义”而饱受国际社会批评，这也让本届美国政府寻求“世界领导地位”的努力受挫。因此，在国内需求得到保障的情况下，美国政府选择顺水推舟，以最小的成本抢占道义高点，这算盘打得不可谓不精。

其次，实现疫苗专利豁免需要经历漫长的谈判过程。疫苗专利豁免需要世贸组织继续就相关提案文本进行谈判，对此美国心知肚明，美国贸易代表戴琦承认“谈判需要时间”。更何况，德国已经明确反对“放弃新冠疫苗知识产权”，而意大利、韩国等多国态度也不明朗，美国药物研究机构和制药厂商协会更是表达不满，这使得谈判结果具有很大不确定性，给美国操弄疫苗相关议题提供了更多抓手。

此外，即使谈判成功，扩大疫苗生产也很难立即实现。除了知识产权，生产技术门槛、全环节支持等因素都是阻碍疫苗扩大生产的重要因素，这些问题在短期内均难以得到解决。特别是对于许多发展中国家而言，即便获得了知识产权许可，也很难大规模生产安全有效的疫苗。

全球范围的原材料短缺问题也是制约当前疫苗产能的关键因素，而造成这一问题的重大障碍也源自美国。去年4月，时任美国总统特朗普动用《国防生产法》，对疫苗生产原材料实施出口管制，并延续至今，让许多国家吃尽了苦头。例如，印度已经有了腺病毒载体疫苗授权，但由于美国的出口管制，使得印度缺少相关生产物资，疫苗产能受到极大制约。

由此可见，美方的表态是“嘴上讲着道义，实际满是算计”，能否真正对全球疫情防控特别是发展中国家疫苗可及性带来帮助，要打上一个大大的问号。