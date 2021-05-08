北京：大风傍晚将减弱 昼夜温差超10℃

北京市气象台最新预报显示，今天白天北京晴转多云，北风四五级转三级左右，阵风可达七八级，到傍晚前后风力才会逐步减小。今年开春以来，北京不仅大风不断，而且遭遇了4次沙尘天气。为何今年北京地区的沙尘大风天气频发？北京市气象台昨日对此进行了详细解读。

据北京市气候中心高级工程师张英娟介绍，今年春天尤其是4月下旬以来，大气环流经向度比较大，导致冷空气比较活跃，大风天气增多。“环流方向从纬向调整到经向后，冷空气可以很容易地从西北方向南下影响北京。”张英娟介绍，仅4月26日至今，北京出现6级以上大风天气就有6天，这些都可以称为强风天气。

此外，中国天气网气象分析师王伟跃分析认为，近期北京大风天气频发，与冷涡系统的活跃密不可分。近期冷涡系统相对活跃，还时不时伴随地面气旋发展。在风力较大的5月1日、4日、5日和6日，在我国内蒙古及东北等地都有高空冷涡系统活动，而北京恰好处在冷涡后部的偏北大风经过的区域，因此就容易出现大风天气。

今年3月15日、3月28日、4月15日和5月6日，北京还出现4天沙尘天气，1天沙尘暴天气。这个数量在历史同期来看是否偏多？张英娟表示，截至目前，今春北京的沙尘天气从历史上来看并不是最多的，甚至也不是近10年里最多的。根据历史资料，近30年北京沙尘天数平均是6.2天，近10年平均是4天。

既然如此，为何人们还会感觉今年的沙尘天气尤其频繁？张英娟表示，这可能跟沙尘的强度有关，毕竟北京已经很久没有见到沙尘暴天气了。近10年来，北京沙尘暴只出现过两次，上一次是在2015年出现过。自1981年以来，北京也只出现过6天沙尘暴天气。今年3月15日当天，浮尘、扬沙、沙尘暴一下子都出现了，而且强度很大，给人留下深刻的印象。

5月沙尘天气是否还会在北京频繁出现？张英娟表示，5月处于春夏交替之际，也是比较容易出现大风天气的时期。从历史数据来看，近30年来，北京5月出现沙尘的天数平均为1.4天。

昨天，北京又刮了一整天的大风。其中，上午及傍晚前后是风力最大时段，城区短时阵风7、8级，山区阵风更大一些；中午前后风力稍有减弱。今天白天，大风还将继续。从早晨开始，北风就会逐渐增大，预计到傍晚前后风力才会逐步减小。受持续大风影响，周末两天，北京最高气温止步于26℃，比原本周中时预期的30℃低了4℃。北京市气象台预报显示，未来4到10天，北京气温整体平稳，但昼夜温差仍将维持在10℃以上，体弱易感人群调整着装需谨慎，谨防着凉感冒。值得一提的是，5月5日虽已进入立夏节气，但北京地区并未正式入夏，北京常年的入夏时间是5月19日。（记者 赵婷婷）

现场

大风致树木倒伏 园林部门连夜处置

5月6日夜，大风导致北京市部分树木倒伏、枝杈折断。北京青年报记者获悉，市园林绿化部门连夜巡查，处置倒伏树木41棵。197支森林防火巡查队在岗，狠抓火源管理。

市园林绿化局相关负责人介绍，为积极应对大风天气，昨天已向系统各单位发布预警应对工作通知，全面加强应急值守和突发事件处置。全面做好树木抗倒伏工作，尤其是新栽苗木的加固支撑，对于倒树堵路、压电线、压房等突发情况，及时清理处置。截至5月7日10时，全市园林绿化系统出动巡查2964人次、车辆522台次，处置倒伏树木41棵、折枝85处。

大风天气，森林防火更需谨慎。市园林绿化局狠抓火源管控，市、区、乡镇三级森林防火监测预警管控平台、森林防火瞭望塔以及市属国有林场森林防火指挥中心全面加强24小时值班备勤，积极做好森林火情早期处置准备。

目前，全市197支森林防火巡查队在岗在位、2支市直属森林防火队在岗备勤，527路森林防火视频监控和通讯系统强化监测预警，5万余名管护人员全部到岗到位，212座瞭望塔、527座检查站全面强化监测检查。

对于户外围板、棚架、广告牌等搭建物，市园林绿化部门采取加固措施，强化施工工地、裸露地面、物料堆放等场所的扬尘控制措施，加强施工现场管理，严防搭建物掉落伤亡事故，根据局地情况采取停工避险措施。（记者 王斌）