美国“疫苗外交”大搞政治算计

近来，一向对他国疫苗援助行动冷嘲热讽，并且扣上“疫苗外交”帽子的美国，一反常态，居然搭起台子，也唱起了“疫苗外交”大戏。

同印度、日本和澳大利亚三国合作，计划在印太地区生产、分配10亿剂新冠疫苗；宣布将向国外运送6000万剂阿斯利康疫苗，加快疫苗工厂生产和出口疫苗的进度；发表声明支持豁免新冠疫苗专利……美版“疫苗外交”雄心勃勃，甚至放言美国将成为全球“对抗新冠肺炎疫情的武器库”。

新冠疫苗是战胜疫情的有力武器。在全球疫苗供应紧缺和分配严重不平衡的当下，一直奉行“先己后人”原则的美国为何突然变得慷慨大方？

这一突然转变的首要前提是美国自身新冠疫苗库存充盈。据美联社报道，美国已经确保足够剂量的新冠疫苗在5月底前供全美所有成年人接种；7月底前，供4亿民众接种。随着本国疫情因疫苗接种率不断提升而有所缓解，美国的新冠疫苗库存已超过民众接种需求，甚至有数千万剂疫苗待在仓库里“吃灰”。在此背景下，掌握3种疫苗供应主动权的美国腾出手来，有余裕考虑国际形象和经略外交问题，不足为怪。

虽然美国政府宣称“不会为谋求政治利益拿疫苗做交易”，但是美版“疫苗外交”的种种表现无不充满政治算计。

抛开世卫组织新冠肺炎疫苗实施计划（COVAX），拉拢印日澳三国合作生产疫苗，美国试图控制印太地区的疫苗生产和分配。究其根本，拉帮结派为其印太战略服务，是美国“疫苗外交”真实的“醉翁之意”。

此外，自疫苗问世以来，因为在疫苗问题上损人利己、以邻为壑，美国得罪了不少盟友和邻国。因此，美国“疫苗外交”的真正目的，是通过更积极和更“慷慨”的举措，挽回此前因“疫苗锁国政策”而造成的公关危机，改善与盟国、邻国间关系，找回美国在第三世界损失的“人气”。

只是，掺杂了私心的美版“疫苗外交”，能补回“外交失分”吗？面对印度近来疫情大幅反弹的失控局面，美国并未在第一时间施以援手。后面实在抹不开印度的面子，就派飞机运送了一些抗疫物资，比如空的氧气瓶。与此同时，美国执着于与三个“亚太伙伴”达成疫苗协议，在拒绝印度求助提供疫苗原料的情况下，还宣称疫苗协议“依然按计划进行”。由此可见，美国根本不想帮助印度，充其量把印度当作推进其印太战略的一枚棋子罢了。至于美国画出的6000万剂疫苗援助“大饼”何时兑现、哪些国家能收到疫苗，恐难预测。如此这般，连《纽约时报》也看不下去了，称美国的承诺“伴随着缺陷”，对世界疫情防控是“杯水车薪”。

其实，“疫苗外交”原本是继“病毒起源论”和“口罩外交论”后，美西方政客抛出的又一污蔑中俄的论调，淋漓尽致地暴露了某些西方政客“气人有，笑人无”的“柠檬精”心理。但美国最近火热推进的“疫苗外交”，着实打了自己的脸。对此，国际社会看得一清二楚。英国广播公司（BBC）评论称：“美国政府有意进行‘疫苗外交’——利用这些疫苗向其他国家施加压力，以帮助推进美国的外交政策优先事项。”

一边把别国的疫苗人道主义援助指责为“疫苗外交”，一边将美版“疫苗外交”称为“重大人道主义承诺”，美国的双重标准暴露无遗。

当前，发达国家和广大发展中国家之间存在的巨大“疫苗鸿沟”，依然触目惊心。有疫苗生产和供应能力的国家，在相关框架内向疫情严重的国家捐助和供给疫苗，对实现发展中国家的疫苗可及性和可负担性善莫大焉。借疫苗问题大打地缘政治算盘、挑起政治对抗，是对全球抗疫的巨大伤害。