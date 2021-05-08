一季度黄金消费同比增93.90%

本报北京5月7日电 （记者李婕）中国黄金协会最新统计数据显示，一季度，全国黄金实际消费量288.20吨，同比增长93.90%，恢复至2019年同期水平。

一季度，全国市场共消费黄金首饰169.18吨，同比增长83.81%；金条及金币96.31吨，同比增长155.67%；工业及其他用金22.71吨，同比增长20.03%。

“‘悦己消费’持续火热，黄金首饰消费持续快速回升；宏观经济好转及金价的回落，使得实物黄金投资也延续了上一年四季度的高热度，同比实现大幅飙升。此外，金价回落也促使工业用金企业需求量增加。”中国黄金协会有关负责人说。

一季度，国内原料黄金产量为74.44吨，同比下降9.92%；进口黄金原料供应稳中有增，进口原料产金23.99吨，同比上升1.41%。

中国黄金、山东黄金、紫金矿业、山东招金等大型黄金企业（集团）一季度实现矿产金产量30.78吨，占全国的比重达52.25%，较去年同期增长6.65个百分点，优质资源和优质生产力进一步向大型黄金企业集中。

黄金价格震荡回调。3月底伦敦现货黄金定盘价为1691.05美元/盎司，较年初下降12.98%。上海黄金交易所Au9999黄金以397.48元/克开盘，3月底收于356.79元/克，较年初下降10.24%，一季度加权平均价格为375.98元/克，仍较上一年同期增长6.19%。

一季度，上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量双边0.93万吨（单边0.47万吨），同比下降48.27%，成交额双边3.51万亿元（单边1.75万亿元），同比下降45.20%；上海期货交易所全部黄金品种累计成交量双边2.56万吨（单边1.28万吨），同比增长24.33%，成交额双边9.03万亿元（单边4.51万亿元），同比增长27.94%。