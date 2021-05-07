国家市场监管总局和国家标准委发布人造板材安全标准线新国标

日前，国家市场监管总局和国家标准委正式发布GB/T 39600—2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》和GB/T 39598—2021《基于极限甲醛量的人造板室内承载限量指南》，两项新国标将于2021年10月1日实施。

据悉，两项人造板新国标不仅对人造板材的甲醛释放量进行分级，还提出了室内极限甲醛释放量和人造板室内承载限量，为消费者打造更加环保的家居装修提供了更具参考性的依据。

其中，GB/T 39600—2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》将室内用人造板及其制品的甲醛释放量按照限量值分为3个等级，即E1级(≤0.124mg/m3)、E0级(≤0.050mg/m3)和ENF级(≤0.025mg/m3)。E1级沿用了国家强制标准GB 18580—2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的E1级(≤0.124mg/m3)标准，是人造板的“环保准入门槛”）。E0级对标的是由企业自创的E0级标准，这一次直接写进人造板及其制品的标准里。而ENF级则为无醛添加级。

GB/T 39598—2021《基于极限甲醛量的人造板室内承载限量指南》则根据我国不同城市、不同季节的温湿度进行测算，提出了室内极限甲醛释放量和人造板室内承载限量的计算方式，为消费者装修家居空间时合理选购人造板的数量提供具体指导。

分析人士指出，两项新国标的出台和实施，最大的受惠者将是广大消费者。有了新国标以后，消费者选购环保家居建材有了更加权威、具体的参考，消费者不仅知道什么是“合格产品”，而且可以依据标准选择“高更环保等级的产品”。另外，新国标对“家居空间究竟能用多少人造板”给出了具体答案，具有非常强的指导性与实操性。同时，两项新国标的出台将倒逼行业大力发展环保技术，为消费者提供更加环保的家居建材，助力绿色人居梦的实现。两项新国标的出台，对人造板相关行业追求更高环保等级有了明确指导，有助于推动行业的规范化，加快产业转型升级，淘汰不环保的企业和产品。