宣武医院将开神内晚间特需门诊

首都医科大学宣武医院神经内科晚间特需门诊将于5月10日正式开诊，患者可通过线上线下多渠道预约问诊。

针对多方诊治又疗效不佳、病情反复或疑难复杂的神经疾病群体，为满足不同人群延时就诊需求，宣武医院在保持现有的门急诊出诊医师数量基础上，从5月10日起，每周一至周五17点至20点增开晚间时段的特需门诊，出诊专家均是宣武医院神经内科最高水平的专家团队成员。

宣武医院是国家神经疾病医学中心，晚间特需门诊将向有需求的患者提供神经内科20个亚专业相关疾病的诊疗服务，包括神经免疫、癫痫、睡眠障碍、心身疾病、脑血管病、帕金森病及运动障碍等。晚间特需门诊医事服务费、检查费、药费均与日间特需门诊收费相同，享受特需服务的优先政策。晚间特需门诊采用实名制全面预约方式，提前一周开放预约号源。患者可通过京医通、掌上宣武APP进行预约，也可通过线下医院自助机、人工窗口预约。同时，专家也可通过复诊预约方式，为患者预约自己的晚间特需门诊。