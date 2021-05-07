北京加速迈向国际消费中心城市

传统商圈存量物业升级，旧貌换新颜；新兴区域消费场景升级，带来消费新活力；跨境电商蓬勃发展，疫情难阻市民海淘热情……“十四五”开局之年，北京正瞄准建设国际消费中心城市的目标全面发力，吸引更多全球优质商业资源聚集。

与国际时尚潮流“零时差”

在北京CBD中心区的国贸商城，一批新面孔接二连三亮相。4月30日，手工艺品牌爱马仕的北京最大旗舰店在国贸商城南区亮相，店铺包括上下两层，销售面积达到900平方米。不远处，一家来自比利时的奢侈巧克力品牌也在今年首次进入北京，作为“巧克力中的爱马仕”，这家品牌特为北京准备了独特的城市包装封套。

国际化商务氛围浓厚的北京CBD，已成为北京市首店引入最多的区域，多元化、品质化的消费供给，为在这里工作、消费的人群带来了最潮流时尚的生活方式。

同样位于CBD商圈的SKP，去年全年实现177亿元的销售收入，稳坐国内“店王”的宝座。随着国际时尚交流、品牌首发等方面的话语权逐步提升，SKP国际品牌首发率已达到38%，得以同巴黎、米兰、纽约保持着国际时尚潮流的“零时差”。2019年，SKP全年引进40家首店；2020年，即便受疫情影响，全年仍然引进了14家首店。

随着北京消费市场不断升级，对品牌首店的吸引力也越来越大。为促进首店引得来、落得下、长得大，近几年，市商务局推出了鼓励发展商业品牌首店的若干措施。随着这些措施深入实施，政策效应逐渐凸显。数据显示，2019年至2020年，北京吸引品牌首店超千家。2021年一季度，共有207家首店在北京开业，同比呈现爆发式增长。

“十四五”时期，围绕国际消费中心城市建设，北京将进一步支持品牌首店进京，开启品牌首店服务“绿色通道”，助力品牌首店落地选址和推广，同时打造全球品牌首发首秀展示平台，支持各类知名品牌首店、旗舰店落地。今年，北京将开展超100场首秀京城品牌线上线下联动推广活动，发布国际品牌和新国潮时尚新品万余款，在全市发放首店消费礼包800万个，以首发吸引首店，以首店带动首发，助力国际消费中心城市建设。

传统商圈升级发力新消费

复兴门外大街15号，一家老商场在过去两年间实现了华丽蜕变。从中规中矩的百货店，到有温度有颜值的社区家庭生活空间，长安商场展现了传统商业改造升级的无穷机遇。

自从长安商场重新开张，打小就住木樨地的苏女士成为了这里的忠实粉丝。地下超市是家里的生活补给站，一层的咖啡厅和茶饮店是优雅的歇脚地，五层的餐饮街区是亲朋好友聚会的首选地，三层的儿童乐园、亲子书店则是带孩子一起去的好地方……“以前各个楼层基本都是密集的百货，现在各种业态齐全，生活幸福感都明显提高了。”苏女士喜滋滋地说。

作为北京传统商业“一店一策”升级改造的首批试点单位之一，长安商场交出了一份令人喜悦的答卷。据商场相关负责人介绍，2020年1月份，受到重装开业的拉动，长安商场日均客流量达到14621人次，到疫情前日均客流达到1.8万人次，较2018年的日均客流提高了70%。疫情发生后，尽管商场经营受到冲击，但目前的客流量依旧大幅高于改造之前。

随着时代发展，北京一批地标性传统商场走向没落，亟待通过设施升级和业态调整挽回流失的顾客。今年，北京将持续推进15家传统商场“一店一策”的升级改造，完成商圈改造提升三年行动计划确定的22个传统商圈改造任务。同时，将丰富“夜京城”消费供给，以夜间经济发展规划为引领，打造活力地标消费圈、主题商业及便民休闲生活圈。

创新业态提振国际消费

疫情发生后，国际航班骤减，机场免税店门庭冷落，大量免税品面临滞销风险。面对市场新形势，北京在去年创新性地启动保税免税相衔接的业务试点，为免税品转向国内市场销售提供了契机。

“我们在天竺保税区内设立了免税品库房，免税品进入保税物流账册后，可以转到跨境电商销售。”天竺综保区相关业务负责人介绍，不少商品在免税品价格基础上，还享受跨境电商的优惠折扣，使得很多商品的价格比免税店里还便宜。

去年疫情发生后，中免集团等企业通过线上商城实现了不打烊。来自天竺综保区的数据显示，去年3月至今年3月，通过保税免税相衔接模式已验放商品价值超过33亿元，平均客单价约1200元，月均在线成交商品达76万件，有力服务了国际消费中心城市建设。

随着王府井集团拿到免税牌照，北京免税店也将迎来新军。目前，王府井正推动机场免税店和市内免税店在京落地。

“十四五”时期，北京将进一步优化市内免税店布局。同时，扩大离境退税“即买即退”试点范围，持续优化离境退税服务流程，升级消费体验。