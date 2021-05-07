“五一”假期旅游消费潜力充分释放
国家税务总局6日发布增值税发票数据显示，今年“五一”假期，在疫情防控形势基本平稳的前提下，旅游服务消费潜力得到充分释放，全国居民商品消费持续活跃。
“五一”期间，旅游消费潜力得到充分释放，旅游相关服务全面恢复，名胜风景区、旅行社、旅游饭店等相关服务销售收入首次超过2019年同期水平。增值税发票数据显示，“五一”期间旅游相关行业销售收入同比增长153.4%，两年平均增长5.3%，其中名胜风景区销售收入同比增长370.7%，两年平均增长18.7%；旅行社相关服务受国内跨省游热度上升带动，销售收入同比增长212%，两年平均增长8.4%；受旅游相关服务全面恢复带动，旅游饭店销售收入同比增长103.8%，两年平均增长2.4%，上述三类服务销售收入均首次超过2019年同期水平。
此外，“五一”期间，室外游乐园及市郊休闲观光消费较为活跃，同比分别增长252.7%和278.9%，两年平均分别增长4.3%和53.9%；室内亲子游乐场等室内娱乐服务同比增长82.2%，两年平均增长17.6%。
受旅游市场火爆带动，住宿服务业稳步提升。增值税发票数据显示，住宿服务业销售收入同比增长84.8%，两年平均增长7.4%。
增值税发票数据显示，餐饮服务业销售收入同比增长62.3%，两年平均增长17%。
“五一”期间，博物馆、图书馆、文化艺术表演等深受欢迎，群众参与度日益提高。数据显示，文化艺术业销售收入同比增长48.3%，两年平均增长18.3%。健身休闲活动发展较为平稳，同比增长29.3%，两年平均增长7.6%。休闲及文化等娱乐业销售收入同比增长115.6%，两年平均增长28.5%。（记者曾金华）
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