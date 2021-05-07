北京昨日遇沙尘 今明仍有大风

昨天，北京再次遭遇沙尘天气。沙尘过境期间，北京空气质量指数一度“爆表”，超过500微克/立方米的最高值，全市范围均达到严重污染水平。这是自今年3月以来，北京遭遇的第4次沙尘天气。沙尘天气于昨天入夜后逐步减弱。预计今明两天，本市仍有四五级偏北风，阵风 7 级左右。

本市5日发布沙尘蓝色预警

五一假期刚刚结束，北京的天空就上演“变脸”的戏码，从假期的风和日丽瞬间切换到了大风呼啸、黄沙漫天的模式。其实，这次“变脸”并非没有先兆。受强冷气旋影响，5月5日，蒙古国南部沙源地迅速起沙，形成大范围强沙尘天气，随后沙尘主体向东南方向快速移动，影响到我国北方的大范围地区。

北京市气象台于5日发布了大风黄色预警和沙尘蓝色预警。昨天上午，沙尘影响范围进一步扩大。据国家大气污染防治攻关联合中心消息，截至昨天上午10时，全国26个地级及以上城市PM10小时浓度超过350微克/立方米，空气质量达短时重度及以上污染水平；15个城市空气质量指数（AQI）小时值“爆表”，主要分布在内蒙古中部、陕西北部、山西北部等地区。

昨日沙尘过境时达严重污染

昨天中午前后，沙尘自西北向东南逐步进京。上午11时，大风沙尘天气已经影响到北京西部山区，延庆、门头沟斋堂的能见度降至7到8公里。中午12时，大风沙尘天气进一步向西推进，延庆、昌平和门头沟等西部地区的阵风最大风力达七八级，能见度降至5公里以下。一小时后，沙尘开始影响到城区。下午2时，本市大部分地区的阵风都达到七八级，山区局地最大阵风风力达九到十级，最低能见度降至2到5公里。

北京市生态环境监测中心数据显示，沙尘过境北京期间，北京部分站点PM10浓度出现显著上升，不少地方天昏地暗，一些地标性建筑甚至瞬间被“淹没”在黄沙中。上午11时，沙尘过境区域的PM10浓度超过500微克/立方米，达到6级严重污染级别。到下午2时，随着沙尘持续向东南传输，沙尘影响覆盖北京全境。下午3时，北京实时空气质量指数已达最高值500微克/立方米，全市范围内均已达到严重污染水平。

气象部门监测显示，昨天下午4时，北京阵风风力仍在8级左右，随着沙尘逐步东移，北京的能见度开始自西向东逐渐好转。市生态环境监测中心表示，昨天后半夜，随着偏北风的持续，沙尘主体逐渐移出本市，北京空气质量改善至良、轻度污染的状态。

沙尘过境之后，北风还将在北京继续“逗留”，大风天气将持续到8日。气象部门表示，昨天入夜后风力略有减弱，但昨天夜间至7日白天本市仍有四五级偏北风，阵风7级左右；7日傍晚至前半夜转为偏南风，风力减小至三四级；7日后半夜至8日白天本市仍有4级左右偏北风，阵风七八级；到8日夜间，风力明显减弱，本次大风天气过程结束。不过，中央气象台昨天傍晚再次发沙尘暴蓝色预警，受冷空气大风影响，预计6日20时至7日20时，新疆南疆盆地西部、内蒙古中西部、宁夏、陕西、山西、河北、北京、天津、山东、河南、辽宁西部、江苏北部、安徽北部等地有扬沙或浮尘天气，其中内蒙古中部部分地区有沙尘暴。

排除安全隐患 做好大风天气应对

沙尘过境期间，北京市沙尘暴灾害应急指挥办公室发布提示，提醒市民尽量减少外出，特别是老人、儿童和患有呼吸道过敏性疾病人员，出门须戴好口罩、做好防护，驾车时要减速慢行、谨慎驾驶。出行归来后，应尽快漱口刷牙，用清水清洗眼睛、耳朵和口鼻。此外，大风天气期间，市民应远离高大建筑物、广告牌、临时搭建物。

北京市住建委通知各部门、各单位要高度重视，采取切实可行的措施，提前做好物业管理区域应对大风监测预警和应急准备工作，尤其要做好大风天气建筑外立面、建筑悬挂物排查工作。按照通知，各单位要强化值守应急，各级领导到岗在位，提前部署，积极应对，并保障通讯畅通，有问题及时上报。要制定物业管理区域应急安全预案，有效处置可能出现的各类突发事件，确保安全稳定。

各区住建房管部门要及时向辖区物业服务单位进行部署，要求物业服务单位随时关注天气预警信息，加强岗位值守，并加大巡查力度，特别要做好建筑外立面、建筑悬挂物及搁置物、违法建设、园林树木保护等重点部位的排查工作，及时排除安全隐患，做好大风天气应对。

同时，做好物业管理区域内相关业主的安全宣传工作，采取适当方式及时提示业主关注天气变化，检查处理好户内门窗、玻璃、空调外机零部件、窗台摆放花卉等物品，遇有险情及时上报属地社区居委会及物业服务单位。文/记者 赵婷婷 王斌 刘洋 摄影/记者 李娜

释疑

此次沙尘天气形成的原因有哪些？

气象部门介绍，一般沙尘天气的形成需要三个基本条件：沙尘源、大风和不稳定的大气层结状态。其中，沙尘源是物质条件，大风是动力源，不稳定的大气层结为热力条件。此次受强冷气旋影响，5月5日，蒙古国南部沙源地迅速起沙，形成大范围强沙尘天气，并向东南方向快速移动，影响到我国北方的大范围地区。

与前几次相比有何异同？

今年最严重的沙尘暴天气发生在3月15日，当时蒙古气旋发展得非常强大，随着气旋东移发展，沙尘暴可以说是正面“袭击”了整个华北地区。蒙古国本身就是一个很大的沙源地，当时在空中传输途中又有很多沙源不断补充进来，所以对北京的影响比较大。总体来看，今年3月15日、3月28日和4月15日三次沙尘天气都比较明显，3月的两次沙尘移动路径非常相似，都是从偏北路径过来的，4月15日那次路径相对偏西。5月5日起，来自蒙古国的沙尘沿着偏西路径自西向东影响我国西北地区东部、华北地区。这股沙尘天气影响还没结束，6日上午，另一股气旋又从蒙古国中部起来，向东、向南发展，所以，昨天北京的沙尘天气是受到这两股上游沙尘的叠加影响所致。

今春为何沙尘频发？

北京市气象台介绍，今年由于蒙古国降水稀少，温度偏高，冻土在冷空气活动频繁期间融化，再加上地面植被稀少，易形成浮土，在蒙古气旋大风的作用下，很容易将地面浮土扬起，并随着冷空气南下进入我国。一般而言，我国沙尘主要集中发生的季节是春季和冬季，春季（3月-5月）发生的沙尘天气次数占到全年的77.5%。

近期为何北风不断？

据中国天气网气象首席分析师胡啸介绍，北京大风历史极值为22.8米/秒，出现在2010年的5月5日。北京市气象台透露，昨天中午到傍晚时段，最大风力已经接近历史同期极值。

气象部门介绍，3月至5月是北京大风的多发时节。据中央气象台首席预报员桂海林介绍，立夏以后，冷空气活动总体呈减弱趋势，但是春夏交替之际，冷空气仍然比较活跃。当北方地区有强烈气旋发展的时候，气旋中心的气压快速下降，压差增大，就会导致强风天气大范围出现。此次正是东北冷涡后部不断补充南下的冷空气，导致大风不断。胡啸介绍，近期北京大风频繁，主要是由于蒙古气旋持续影响，且蒙古气旋位置较靠南，影响我国的区域更为深入所致。

本组文/记者 赵婷婷