把手洗干净 能挽救生命

图为北京清华长庚医院手卫生日活动现场。

杨 欣摄（人民视觉）

每年的5月5日是“世界手卫生日”，2021年的活动主题是“数秒挽救生命，清洁您的双手”。日前，北京清华长庚医院医管部疾控感控办组织的“世界手卫生日”活动上，总执行长周碧琴表示：“经历新冠肺炎疫情，大众已经形成了洗手的好习惯，应该继续深化、规范洗手消毒，把这件小事做大做强，强化疾病预防、提升大众居家健康意识。”

据北京清华长庚医院疾控感控办主任吴圣介绍，手卫生包括使用肥皂（皂液或洗手液）洗手（流动水下），也包括使用速干手消毒剂消毒双手，能达到去除手部皮肤污染、减少细菌的效果，起到有效的疾病预防作用。

据统计，全球每年有170万人死于腹泻类疾病，另有150万人死于下呼吸道疾病，其中有一半的儿童是因为没有养成用肥皂洗手的良好习惯而导致死亡。另有研究表明，30%—40％的耐药菌感染是由于手卫生不当所致。通过加强手卫生可降低30％的医院感染。用肥皂、皂液或洗手液洗手可以将腹泻致死率减半、急性呼吸道感染致死率减少1/3。