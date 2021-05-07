您生活的城市健康吗?（健康直通车（第58站））

4月24日，在河北省邯郸市文化艺术中心广场，空竹爱好者展示空竹绝活。

郝群英摄（人民视觉）

“五一”假期，广西柳州市柳东新区滨江生态公园正式对外开放，柳江河畔昔日的荒草滩变身生态公园，成为人们休闲健身的好去处。图为5月3日，游人在滨江生态公园里游玩。

黎寒池摄（新华社发）

哪些城市居民肥胖率高？哪些城市居民失眠严重？哪些城市居民吸烟较多？哪些城市居民健康消费高？

近日，清华大学中国新型城镇化研究院、万科公共卫生与健康学院、国家治理与全球治理研究院联合举办“倡导文明健康生活方式，促进城市健康发展”论坛，并发布基于城市维度的居民健康行为大数据综合评价报告——《清华城市健康行为指数》。

中国城市健康行为指数总体水平较好

据清华大学中国新型城镇化研究院高级研究专员李栋博士介绍，《清华城市健康行为指数》基于2019年数据，对全国80个主要城市的健康行为进行评估，范围覆盖27个省份、5.5亿人，课题组汇总分析了约10亿条穿戴式设备数据、约50亿笔健康类消费数据、约2亿用户移动APP使用规律和近百项关键词提取的互联网搜索数据，实现了大样本量的评价分析。

该报告显示，中国城市健康行为指数总体水平较好，中等水平及以上城市数量占比达78%，一般地级市与中心城市的健康行为总体水平接近。

在城市排名中，杭州位列第一，上海、深圳、宜昌、温州位列前五位，铜陵、台州、绵阳、金华、绍兴居于第六至十位。排名位于优秀和良好级别的城市主要分布于东部沿海和长江经济带，呈现出“弓箭型”分布，表明地区间差异仍然较大。

该报告指出，目前各项指标中，城市居民健康素养、经常参与体育锻炼人数等指标水平，距《健康中国行动（2019—2030年）》提出的要求仍有一定距离，值得各界重点关注。

该报告显示，北方城市肥胖人群比重明显高于南方城市，特别是东北、华北地区城市肥胖人群比重高达6%—8%，这与北方饮食习惯中面食和肉类比重较大有一定关系，因此北方城市需要特别注意调整饮食习惯；南方城市需要特别关注不良睡眠问题，例如海口、南宁、三亚市的城市居民，平均每周三次睡眠时长小于6小时的人群比重达到12%以上；在吸烟程度方面，云贵地区15岁以上人群吸烟率达到30%至40%，这与烟草种植产业发达、当地居民习惯有一定关联，西南地区控烟任务艰巨。

该报告显示，健康投入较高的城市主要为一线和新一线城市，其中深圳、杭州、广州、南京、上海位列前茅，显示出健康支出水平与经济发展水平正相关。在人均医疗消费支出方面，各城市人均医疗支出存在较大差距，北京市人均支出最高，达到2700元/人，是西宁市的5.7倍。在商业健康保险覆盖率方面，东部发达城市整体高于中部和西部，中心城市的商业健康保险覆盖率平均达到21%，整体商业医疗保险覆盖率不高。

该报告显示，中心城市居民健康意识整体高于一般地级市。东南沿海城市健康意识水平相对较高，沪、京、渝、津四大直辖市位列前茅，较高的收入和教育水平使得市民有着更强的主观意识。而在心理健康信息搜索指数方面，呈现出中心城市高于地级市，东、南部地区搜索量略高的分布特点，反映出中心城市生活压力较大，公众心理健康问题相对突出。

为讲好“健康中国”故事提供第一手素材

世界卫生组织荣誉总干事、清华大学万科公共卫生与健康学院创始院长陈冯富珍表示：“新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，我们应把国际化视野与本土化实践结合，以追求人类共同福祉为核心，共同构建人类卫生健康共同体。而要实现这一目标，确保健康的生活方式和行为至关重要。”

“此前由于研究方法和分析工具缺失，个体健康行为与城市健康政策、健康管理之间，存在怎样的关系？又该如何测量？是很难厘清的问题。”清华大学万科公共卫生与健康学院常务副院长梁万年表示，课题组通过跨学科交叉创新研究，全场景、多角度地实现了我国不同地域、不同城市间居民整体健康行为的客观评估，实现了理论方法、数据方式、城市体系评价视角三方面的研究探索创新，有利于推动个体、家庭、社会、企业、政府多方参与，形成“组合拳”，开展系统性的健康城市建设和优化。

清华大学中国新型城镇化研究院执行副院长尹稚表示，该报告通过展示中国在健康促进领域取得的阶段性成果，为向世界讲好“健康中国”故事提供了生动鲜活的第一手素材。

“健康行为是多种因素长期作用的结果，需要持续性、体系性的措施进行优化。”李栋说，课题组呼吁各地政府进一步完善体育设施、慢行绿道等硬件规划建设，在社区基层开展丰富多样的健康宣传、教育、科普和培训，建设权威、丰富的康养信息资源平台，满足人民群众日益提升的健康需求；而企业则可发挥移动互联网用户数量优势，整合个体行为数据，建立多样化的绿色低碳健康生活方式激励平台，引导用户积极参与，获得社会经济双重价值；对于个人而言，要提升自主健康意识，主动采取运动锻炼、健康餐饮等绿色生活方式，使用主流权威的健康信息平台。

运用大数据技术，开展社会心理服务工作

“心理健康是健康生活方式的四大基石之一，我国对心理健康和精神卫生工作高度重视。”国家心理健康和精神卫生防治中心研究员石琦说，“政府要牵头将心理健康作为健康城市的切入点，完善基层心理服务设施，让老百姓能找到提供心理咨询服务的地方。”

社会心理服务需要跨部门的协调，由政府牵头建立领导协调机制至关重要。“建议把心理健康筛查纳入到年度体检，同时建立社会心态监测预警机制和快速援助系统。”石琦说，很多人听过“树洞救援计划”，该团队采用人工智能技术，通过大数据搜索快速定位有高危自杀自伤行为的人，及时给予救援。未来希望通过5G技术建立国家和地方的管理和服务平台，上下对接，运用大数据技术，开展人群的社会心理服务工作。

“对个人而言，要注重提高身心健康意识。”石琦建议，要使用科学的方法来缓解压力，重视睡眠健康，培养科学运动习惯，正确认识焦虑、抑郁等常见情绪问题；在出现心理行为问题的时候，能够及时寻求帮助。在社会层面，要提供专业规范的心理健康服务，提高诊疗的技术水平。

“民以食为天，吃也非常重要。”中国疾病预防控制中心营养首席专家赵文华介绍，全球存在三大营养不良问题：一是营养不足，缺乏蛋白质和能量，也就是吃不饱；二是微量营养素缺乏症，比如贫血、缺乏维生素A等，也叫隐形饥饿；三是超重和肥胖，是营养摄入不均衡所致。

“超重和肥胖不是营养过剩，而是整体营养不良。”赵文华强调，随着中国经济社会的快速发展，营养不足已经不是目前面临的挑战，而超重和肥胖尚未引起足够重视。对于超重和肥胖的人而言，绝食减肥并不可取，重要的是要调整饮食结构。

“有人说‘基因给枪上膛，是生活方式扣动了扳机’。”赵文华强调，健康和遗传的关系并不像大家想象的那么大，但健康与人们的生活方式密切相关，“怎么让人们有更好的健康饮食行为？我认为政府、社会、个人和家庭这几个轮子应该一起转，光靠个人和家庭是不行的，政府公共政策的制定、社会各个方面一起发力也非常重要。”